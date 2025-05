Revelaron el mensaje de WhatsApp de D’Onofrio a Demichelis tras ser echado de River: “Contigo hemos sido muy…”

Ya pasó casi un año de la salida de Martín Demichelis de River. El actual entrenador de Rayados de Monterrey estuvo en el cargo un año y medio y durante su etapa logró ganar tres títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024. No obstante, una serie de malos resultados terminó provocando su salida y a la vez el flamante regreso de Marcelo Gallardo, DT más exitoso en la historia del club, al banco de los suplentes.

Hace dos semanas y tras la gran victoria de River en el Superclásico ante Boca por 2-1, Rodolfo D’Onofrio, expresidente del Millonario, salió a destrozar en pedazos a Micho: “Para los que alguna vez han criticado a un jugador que se fue a Estudiantes y volvió… ¿Se dan cuenta, no? ¿Aprendieron? Que no solamente llega a todos lados, sino que es un líder que necesitás? Para alguno que lo hizo salir de River y nos vamos a encontrar en Los Ángeles (en el Mundial de Clubes), tratá de reconocer que te equivocaste y feo”, sentenció en diálogo con OLGA.

“No solamente no tiene carisma (Demichelis) para llegar a la gente, sino que cometió un error que no lo comete ni un chico de ocho años. Vos no podes hablar en off con siete periodistas y decirles que tal jugador "tal cosa", qué tal jugador "tal otra"...”, añadió.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE33 Mucha atención a esto que contó @libermanmartin, sobre la contradicción de Rodolfo D’Onofrio y la polémica salida de Martín Demichelis de River Plate:



— JS (@juegosimple__) May 9, 2025

Ahora, dos semanas después de esas declaraciones, el periodista Martín Liberman en su programa de streaming en YouTube, Liberman en Línea, reveló reveló el mensaje de WhatsApp que le envió D’Onofrio al actual DT de Rayados tras ser echado del elenco de Núñez y que generó mucha polémica y contradicción: “¿Cuál Rodo sos vos? ¿El que llama a los dirigentes diciendo que lo echen porque no tiene ningún carisma o el que le manda un mensaje diciendo: Martín, querido. Siempre valoraré tu colaboración y tu forma de ser con River Plate?”, comenzó diciendo el periodista.

Por su parte, el mensaje decía: “Creo que has hecho un gran trabajo y el mundo River te lo reconocerá. Hemos sido muy injustos contigo. El tipo decía: Échenlo, como va a manejar River?. Y personalmente era: Martín, creo que es una locura lo que se ha hecho contigo”.