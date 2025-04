D’Onofrio destrozó a Demichelis tras el triunfazo del River de Gallardo a Boca: el fuerte motivo

En River todo es alegría luego de la importante victoria 2-1 ante Boca por el Superclásico en el Monumental y por la 15º fecha del torneo Apertura, sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se escucharon declaraciones que agitaron las aguas. Luego del triunfazo con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, habló Rodolfo D’Onofrio y dejó algunas bombas.

El expresidente de River, que fue sucedido por Jorge Brito, estuvo en Olga esta tarde luego del Superclásico y habló de un tema que aunque ahora parece lejano supo tener en vilo al mundo riverplatense: el conflicto entre Enzo Pérez, una de las figuras del partido de hoy ante Boca, y Martín Demichelis, antiguo DT.

La crítica de D’Onofrio

“Para los que alguna vez han criticado a un jugador que se fue a Estudiantes y volvió… ¿Se dan cuenta, no? ¿Aprendieron? Que no solamente llega a todos lados, sino que es un líder que necesitás?” dijo el expresidente sobre Enzo Pérez, antes de destruir a Demichelis. “Para alguno que lo hizo salir de River y nos vamos a encontrar en Los Ángeles (en el Mundial de Clubes), tratá de reconocer que te equivocaste y feo”.

D’Onofrio ahondó en aquel conflicto y dejó en evidencia su postura: “No solamente no tiene carisma (Demichelis) para llegar a la gente, sino que cometió un error que no lo comete ni un chico de ocho años. Vos no podes hablar en off con siete periodistas y decirles que tal jugador "tal cosa", qué tal jugador "tal otra"...”, expuso.

“Yo jugué muchos deportes, a mí me tocó vivir muchas cosas. Cuando tenés un líder, el que maneja, y habla mal fuera del grupo, está mal. Hablá con los jugadores, no hagas eso, porque vas a romper todo… Y rompió todo”, sentenció D’Onofrio. “Cuando me enteré de eso, volví y me encontré con alguno de River y le dije "lo tienen que echar porque ya no va poder manejar más a este grupo"”.