La confesión del goleador del Tomba: "Llegué a preguntarme si hice bien en venir"

Él mismo admite que le costó la adaptación. Él más que nadie sabía que el camino se le estaba haciendo cuesta arriba. Y él mismo supo qué hacer para salir de esa situación que lo estaba aquejando. Agustín Auzmendi, el temible goleador de números impresionantes en el fútbol hondureño, el que no sabía lo que era ir al banco de suplente, el que jugaba siempre porque era figura, tuvo que armarse de paciencia para encontrar su lugar en un fútbol argentino al que deseaba venir, pero que no le dio una grata bienvenida.

Agustín Auzmendi fue presentado formalmente en Godoy Cruz el 31 de enero del 2025. Pasaron 3 meses y monedas. Al principio fue la pretemporada y lo físico, luego la adaptación al fútbol argentino, después los goles de Luca Martínez Dupuy y, finalmente, la falta de respuesta futbolística cuando le tocaba entrar apenas un puñado de minutos. Siempre algo lo postergó, pero llegó esa actuación que destrabó todo y que lo metió definitivamente en el equipo titular.

De esta situación personal y del presente de Godoy Cruz de cara al final de la primera parte del año (sólo le quedan los dos partidos por Copa Sudamericana ante Gremio y Atlético Grau), el futbolista tombino habló en un extenso mano a mano con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5.

"Estoy contento, muy feliz por el momento que estoy pasando, estuve trabajando desde que llegué para que estoy se estén dando las cosas. Estoy contento de haber ayudado al equipo con mis goles, que siempre para un delantero es muy importante", comenzó destacando en el inicio de la charla el exgoleador del Motagua de Honduras.

Al mismo tiempo, admitió: "Al principio se me hizo un poco difícil jugar porque en Honduras venía jugando todos los partidos. Generalmente jugábamos miércoles y sábados y prácticamente no salía, estaba acostumbrado a jugar. En los últimos dos años y medio jugué todos los partidos en los equipos que estuve. Es un poco difícil esperar afuera, pero yo sabía que venía a Godoy Cruz a ganarme un lugar, a pelearla".

Y completó: "Desde que llegué esperé la oportunidad, trabajé en los entrenamientos hasta que gracias a Dios se me dio".

"Me tuve que preparar bastante psicológicamente. De jugar todos los partidos a prácticamente no jugar, hubo partidos en los que ni siquiera estuve convocado. Sabía que iba a ser difícil, no me imaginé que tanto. No pensé que iba a estar tanto tiempo sin jugar y pensé que iba a jugar más. Pero se dio así. Muchas veces me iba a mi casa con muchas bronca y llegué a preguntarme si había hecho bien en venir. Pero me había preparado bastante psicológicamente porque sabía que las cosas que se iban a dar", confesó.

Escuchá la entrevista completa en Una de Más