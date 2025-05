Gimnasia: Medrán se mantiene firme con el arco, pero vuelve a mover el equipo

Gimnasia y Esgrima buscará dejas atrás la derrota sufrida ante su homónimo jujeño y para ello deberá superar el domingo a Agropecuario en el Víctor Legrotaglie. Para este compromiso, Ezequiel Medrán se mantendrá firme en su decisión con respecto al arquero, aunque retocará varios puntos en la alineación del equipo.

Por empezar, el entrenador del Mensana no realizará cambios en el arco y depositará su confianza en César Rigamonti, el experimentado arquero que llegó en este mercado de pases y recién debutó el fin de semana pasado en el norte del país. El ex Belgrano tuvo una floja actuación (fue responsable del primer gol y no estuvo fino en las salidas), pero seguirá bajo los tres palos en el choque contra los de Carlos Casares.

Rigamonti será el arquero de Gimnasia. (Prensa GyE)

A su vez, Medrán y su cuerpo técnico decidieron no arriesgar a Diego Mondino, el capitán que sufrió una tendinitis en el último cotejo. Por lo tanto, su puesto en la zaga central será ocupado por Elías Calderón, que conformará la dupla junto a Imanol González en la última línea.

En el mediocampo se dará la última variante: Federico Torres le cederá su lugar a Matías Recalde. En el partido anterior, Medrán había apostado por el tándem entre el ex Talleres y Nadalín, pero la fórmula no dio resultados. Por ese motivo, Brian Andrada ingresó en el complemento, aunque este terminó expulsado sobre el final del encuentro.

Calderón jugaría por Mondino y Recalde en lugar de Torres. (Prensa GyE)

Con este panorama, Gimnasia formaría con: Rigamonti en el arco; Nadalín, Calderón, González y Saavedra en defensa; Muñoz, Antonio, Recalde, Lencioni y Puch en el medio; más Ferreyra en el frente de ataque.