¡Emoción en Roma! El momento en el que anunciaron al papa León XIV, apasionado del tenis, en pleno partido

El Vaticano se conmovía al ver la fumata blanca y la Plaza San Pedro se colmaba de fieles con celeridad a la expectativa de ver a quien saliera del balcón. Pero a solo un par de kilómetros, en Roma, se vivía una realidad distinta, aunque unida: se disputaba el Masters 1000 de Roma, el último torneo de tal envergadura antes de Roland Garros, mientras León XIV se daba a conocer al mundo.

Resulta que a la par de que el cardenal Robert Francis Prevost se convertía en el papa León XIV, el 267º en la historia de la Iglesia Católica, jugaban en la cancha central del Masters 1000 de Roma el local Fabio Fognini ante el británico Jacob Fearnley. Por eso, cuando el partido estaba 5-2, el emotivo momento.

La emoción en Roma por el papa León XIV

La voz del estadio aprovechó el cambio de lado para abrir el micrófono y darles el aviso parroquial a los espectadores (y, por consecuencia, a los jugadores): “Señoras y señores, un minuto de atención, por favor. El torneo de Roma saluda la elección del nuevo papa”, se oyó.

Enseguida, surgieron los aplausos y la ovación, a la par que la pantalla del estadio mostraba al flamante papa León XIV saludando a los feligreses en la Plaza San Pedro y a todo el mundo, atento a lo que sucediera tras el Cónclave. La emoción fue lógica, pero menor, seguramente, a la que habría recibido si los presentes hubiesen conocido su pasión por el tenis.

Es que en su etapa como sacerdote y obispo, Robert Prevost disfrutó mucho del deporte de las raquetas. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora”, se lamentó con humor en una entrevista, dos años atrás, luego de que el papa Francisco lo nombrara Cardenal. Otros tiempos.