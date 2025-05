¿El papa León XIV es hincha de Alianza Lima, equipo que eliminó a Boca? Una monja peruana develó el misterio

La elección del estadounidense Robert Prevost como nuevo pontífice, bajo el nombre de León XIV, sigue dando que hablar, no solo por tratarse del primer papa nacido en EE.UU., sino también por sus posibles simpatías deportivas. En una entrevista difundida por redes sociales, la religiosa peruana Sor Margarita Flores, que compartió años con él en Perú, deslizó que el papa sería hincha de Alianza Lima, el club que hace pocas semanas dejó eliminado a Boca de la Copa Libertadores.

“Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí... él lo acompañaba en todo”, dijo la monja, y agregó entre risas: “Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta. La camiseta de Alianza”. En tono de bendición futbolera, Sor Margarita cerró el comentario dedicándole unas palabras a los jugadores: “Que primero les dé una bendición muy especial para que encaminen lo que tienen que encaminar”.

La frase, a medio camino entre una certeza y un guiño cómplice, disparó toda clase de reacciones. En Perú, muchos usuarios señalaron que el periodista que hizo la nota sería simpatizante de Alianza Lima y que, según ellos, “indujo” a Sor Margarita a decir que el papa era hincha del club. La polémica estalló en X (ex Twitter), donde no faltaron los memes y las referencias al triunfo del equipo limeño frente a Boca Juniors.

El hermano del papa reveló su verdadero fanatismo deportivo

A la par de los dichos de Sor Margarita, en Estados Unidos ya había aparecido una versión distinta. El hermano del papa León XIV, en declaraciones al Chicago Sun Times, contó cuál es el verdadero amor deportivo del pontífice: los Chicago White Sox, uno de los clubes con más historia y más pasión de la Major League Baseball (MLB).

Incluso, recordó que Robert Prevost fue testigo presencial de un partido clave en la Serie Mundial de 2005, cuando los White Sox rompieron una racha de 88 años sin títulos. “Siempre fue simpatizante de los White Sox”, afirmó. La revelación echa más leña al fuego en medio del revuelo por su supuesta afinidad con Alianza Lima.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes peruanas, donde ya se lo bautizó como “el Papa blanquiazul”. ¿Será verdad o solo una confusión nacida en un convento?