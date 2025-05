El enojo de Guillermo Barros Schelotto tras el empate agónico de Olimpia ante Vélez: “Tenemos que aprender a…”

El director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, fue muy autocrítico luego del agónico empate de Olimpia frente a Vélez por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. "Tenemos que aprender a jugar esta clase de partidos", exclamó.

El "Fortín" había logrado adelantarse en el partido a los 33 minutos del primer tiempo gracias al gol del joven Maher Carrizo, pero cuando parecía que los de Liniers se quedarían con los tres puntos, Hugo Fernández igualó la partida a los 47 del complemento: "Tenemos que aprender a jugar estos partidos de Copa Libertadores. Olimpia, en el segundo tiempo, nos llevó puestos con pelotazos, pelota parada, segunda jugada y esas cosas que son típicas de un encuentro de este nivel", reconoció el flamante DT.

Sin embargo, volcó cierta responsabilidad al juez brasileño del cotejo, Raphael Claus: "El segundo tiempo ni se jugó. El árbitro influyó mucho. Por lo que hicimos en el primer tiempo, merecimos ganar", soltó.

Asimismo, el ex entrenador de Boca y Lanús reconoció que el hecho de no haber podido realizar la pretemporada al mando del equipo -llegó como reemplazante de Sebastián Domínguez- jugó un papel importante en los recientes resultados adversos de Vélez: "Hay que tener más equilibrio en los resultados. No quedar tan expuestos en ganar o perder. Desde que yo agarré Vélez, jugamos cada tres o cuatro días. Se van viendo las cosas que uno quiere, pero vamos a seguir creciendo", dijo. Y añadió: "No tuve pretemporada. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es trabajar la parte defensiva".

Por último, Barros Schelotto se refirió al crucial choque ante San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) del próximo miércoles en el que, si el "Fortín" logra sumar de a tres, asegurará su presencia en los octavos de final del torneo más importante del continente: "Tenemos que ir paso a paso. No es fácil la oportunidad que tenemos. Tenemos que trabajar para ganar la semana que viene con autoridad. Va a ser un rival difícil que está necesitado", concluyó el entrenador.

Fuente: NA