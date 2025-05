Pese a sus errores, Rigamonti sigue en el arco de Gimnasia: los motivos

A pesar de haber tenido una tarde para el olvido en el duelo ante el lobo jujeño, con derrota por 2-0 incluida, Ezequiel Medrán tomó la decisión de mantener a César Rigamonti bajo los tres palos Gimnasia y Esgrima. El experimentado arquero fue responsable del primer gol, no estuvo fino en las salidas ni con los pies, pero tendrá su lugar asegurado en el choque ante Agropecuario por varios motivos.

Más allá de los inconvenientes que tuvo en su estreno con la camiseta del Mensana, Rigamonti no saldrá del once inicial. Esta determinación del entrenador del blanquinegro se debe a que el ex hombre de Vélez, Belgrano y Central Córdoba (entre otros) había llegado en el mercado de pases para ser titular y reemplazar a Matías Tagliamonte, a quien se le terminó el préstamo.

Medrán apostará nuevamente por Rigamonti, a pesar de su floja actuación en Jujuy (Prensa GyE)

Sin embargo, el futbolista de 38 años sufrió una lesión en la pretemporada, situación que lo terminó marginando del equipo en este comienzo de año. En ese lapso, Lautaro Petruchi se hizo cargo del puesto con grandes actuaciones y tan sólo cinco tantos recibidos en 13 encuentros.

A pesar del gran rendimiento que demostró Petruchi y las dudas que generó Rigamonti el fin de semana pasado, Medrán no realizará ninguna modificación en el arco y le dará un nuevo voto de confianza al jugador surgido en Belgrano de Córdoba, quien tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Víctor Legrotaglie.