Julio Lopardo asumió como presidente de San Lorenzo y le envió un ultimátum a Moretti: "Tiene que..."

Las últimas semanas no han sido sencillas para San Lorenzo luego de los videos difundidos que exponían al presidente Marcelo Moretti recibiendo dinero, lo que si bien él explicó como una donación fue interpretado por la gran mayoría como una coima. Luego de caos institucional, indecisión y el involucramiento de la Justicia, asumió Julio Lopardo el lugar, justamente, de Moretti.

Luego de la reunión de Comisión Directiva de este jueves en San Lorenzo, se decidió que Julio Lopardo quede a cargo del club durante este período, siendo el flamante vicepresidente primero. Recuérdese que Marcelo Moretti no renunció como presidente luego del escándalo, sino que solicitó licencia. Sin embargo, Lopardo no cree que deba regresar a su antiguo rol y disparó contra él en una entrevista.

La palabra de Lopardo

En su primera interacción con los medios luego de que recibiera semejante responsabilidad, Julio Lopardo declaró, sin ocultar su opinión respecto de la situación que rodea a Moretti: “Es un día raro, triste, con sensaciones confusas porque vivir lo que vivimos en este club me da pena, yo viví etapas mejores. Terminamos con 15 días tremendos, se juntaron todas las cosas. El presidente no renunció, renunció el vicepresidente primero (Navarro) y eso entorpeció la gestión. Y yo que entré como vocal de séptimo termino en este cargo. Si el presidente renunciaba de movida esto se evitaba”.

Desde el nuevo Gasómetro y tras la reunión, el que fuera vice en la gestión de Fernando Miele también sentenció ante TyC Sports: “Moretti tiene que renunciar, tiene la peor condena social. Este club no te perdona. Que no renuncie hace más daño. No podemos hacer justicia, debemos seguir los caminos del estatuto. Él tendrá sus problemas, pero nosotros debemos ocuparnos del club”.

Lopardo sospechó que seguirá a cargo de San Lorenzo hasta las próximas elecciones y confió en que un gobierno futuro pueda mejorar la “difícil” situación de San Lorenzo: “No se puede volver de algunas cosas que pasaron. Sería maravilloso entregar un club mejor de lo que está ahora y que venga un gobierno para ver si por una vez por todas se terminan las gestiones como corresponden”, completó.