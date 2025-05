Guillermo Coria se emocionó al hablar del accidente que sufrió su hijo: "Vale más que..."

El ex tenista argentino Guillermo Coria recordó entre lágrimas un dramático episodio que le tocó vivir y reconoció que finalmente "vale más que cualquier Roland Garros".

La carrera de Coria estuvo plagada de éxitos, que le permitieron ser reconocido como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. Llegó a ser el número 3 del mundo y ganó nueve títulos ATP, entre ellos los Masters Series (ahora Masters 1000) de Hamburgo 2003 y Montecarlo 2004.

Guillermo Coria habló sobre su frustrante derrota en la final ante Gaudio. (Foto: archivo)

Sin embargo, durante años fue perseguido por la sombra de la final de Roland Garros en 2004, donde cayó en cinco sets ante su compatriota Gastón Gaudio, con quien además tenía muy mala relación, luego de desaprovechar dos match points. Pese a lo duro que fue ese golpe en su carrera, Coria recordó en diálogo con el medio La Nación un episodio que le hizo ver las cosas de manera diferente.

"Yo siempre puteaba a Dios, por eso (la final de Roland Garros) que fue así: por esos dos o tres centímetros, esos match points que tuve. No entendía por qué tanta mala leche, tanta injusticia", comenzó el "Mago". Y añadió: "Yo creía que había hecho todo bien, pero por dentro siempre sabía que en algún momento algo iba a pasar para sacarme esa bronca, esa espina que yo tenía... y pasa lo de mi hijo, que se cae al lado mío de 4, 5, 6 metros al lado de un cordón de hormigón".

La emoción de Coria al hablar sobre su hijo

Con respecto a aquel dramático y desesperante momento, contó: "Cuando lo levanto, que se queda dormido, me viene la imagen que es ahí cuando lo levanto yo de tener las manos marcadas porque no me lo podían sacar. Y se salvó, nadie puede entender cómo. Siempre dije que capaz no iba a ser feliz por ganar ese torneo, nunca lo vamos a saber porque no me pasó y no puedo volver atrás, pero capaz que ni era feliz y poder tener a mi hijo vivo cada 14 de febrero poder tenerlo conmigo vale más que cualquier Roland Garros o cualquier torneo que yo pude haber ganado", aseguró Coria.

Por último, remarcó: "Hoy los trofeos que tengo ahí son un título más. Poder tener a mis hijos sanos no tiene precio. Ahí sané Roland Garros y todas las boludeces que a lo mejor pueden pasar. No me afecta en lo más mínimo porque hoy tengo a mi hijo sano, que lo puedo abrazar y darle un beso cada noche y cada mañana", concluyó.

Fuente: NA