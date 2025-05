Berti decide: qué hará con Sequeira y la duda para enfrentar a Independiente

A solo tres días de los octavos de final del torneo Apertura, en Independiente Rivadavia encaran la recta final rumbo a los play offs con el ánimo por las nubes. El Rojo de Avellaneda asoma en el horizonte, el próximo domingo desde las 15.30 en el Libertadores de América.

En la cabeza de Alfredo Berti hay un once potable que toma forma con un tema sensible: Luis Sequeira. Por un lado, el desplante en el primer tiempo con Defensa y Justicia no cayó bien en el cuerpo técnico. Por otro, un mediocampo más combativo es otra idea que seduce al DT.

Sequeira perdería su lugar en el once.

Por eso, configurar la zona de volantes sin enganche y con cuatro laburantes es lo que parece que va a ocurrir: Amarfil, Bottari, Cardillo y Fernández pican en punta para ser titulares, con Sebastián Villa y un Sartori Prieto que seguiría dentro del once por más del buen ingreso de Retamar.

Armada la parte ofensiva, atrás también parece estar todo muy claro, aunque con una sola duda: Thomas Ortega o Matías Valenti. Los dos pelean por el lugar de lateral izquierdo, completando la defensa con Gómez, la vuelta de Villalba y Sheyko Studer, más Centurión en el arco.