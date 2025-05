Quebrado en llanto, el Kun Agüero reveló la charla con su padre por ausentarse el día de su retiro: "Me dijo que..."

Este miércoles se estrenó "Kun por Agüero", la serie documental que retrata la vida y carrera deportiva de Sergio Agüero, por la plataforma Disney Plus. Luego de su retiro anticipado a la edad de 33 años por una arritmia cardíaca en diciembre de 2021, cuando era jugador del Barcelona, el destacado delantero incursionó en distintos negocios y proyectos, y en el último año decidió abrirse para dar a conocer muchos de sus aspectos más íntimos.

Hace unas semanas se publicó el primer tráiler oficial. En el mismo, se dejó entrever que el futbolista mantiene una relación muy complicada y problemática con su padre, Leonel del Castillo, ya desde sus etapas formativas, y se revelan varios detalles de algunos momentos pocos felices que le tocaron vivir con él. Entre ellos, se destaca el momento de su despedida, para la que organizó una conferencia de prensa en las instalaciones del cuadro blaugrana.

El llanto de Agüero por la ausencia de su padre en su despedida del fútbol

Ya estrenada la serie, se pudo apreciar más en profundidad lo que pasó durante dicho episodio "Él (su padre) no fue a su despedida cuando se retiró el fútbol. Creo que mi hijo lo estaba esperando", contó la madre del Kun, Adriana Agüero. "Él miraba a la multitud, a todos lados. Nunca se lo pregunté, pero siempre tuve esa sensación de que él estaba esperando al padre para ese momento y no perdió la esperanza hasta el último minuto", agregó. Se puede ver cómo el goleador, mientras escucha el audio, no puede evitar ponerse a llorar.

Entonces, el propio Del Castillo da su versión de los hechos: "En realidad no lo vi. Lo vi después en las noticias. No quise ver", comienza a detallar mientras se seca las lágrimas con sus manos. "Y si me buscaba, me hubiera llamado antes de dar la conferencia con el Barcelona", se excusa a continuación.

En ese sentido, hace una fuerte revelación: "Yo lo llamé y le dije: 'Si ya vas a dejar el fútbol, te tengo que decir la verdad. No vi un jugador tan bueno como vos'". El Kun Agüero, al oír esto, confirma los dichos de su padre: "Me acuerdo que me lo dijo. Yo le había contestado: 'Esperaste hasta que me retire para decirme eso...'", sentencia notoriamente conmovido.