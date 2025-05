Duro golpe para Herrón: se lesionó un titular y Boca lo pierde para todos los playoffs

Finalizada la fase regular del torneo Apertura, Boca Juniors se prepara para los playoffs. En la última fecha perdió el primer puesto de la Zona A, el cual quedó en manos de Argentinos Juniors. Habiendo finalizado 2°, se aseguró igualmente la localía (siempre que avance de fase) al menos hasta cuartos de final y la mantendría en semifinales en caso de no enfrentar a Rosario Central.

Este sábado desde las 21.00 recibirá en la Bombonera a Lanús por los octavos. Este partido, como todos los que dispute hasta finalizar el campeonato, los jugará con Mariano Herrón como técnico interino. El habitual entrenador de la Reserva tendría en mente parar una formación similar a la que utilizó en el empate ante Tigre el último domingo, aunque no podrá contar con uno de sus titulares.

Luis Advíncula se lesionó y no podrá disputar los playoffs. (Foto: Boca Juniors)

Se trata de Luis Advíncula. El lateral peruano no pudo finalizar la práctica de este miércoles, en la que se planteó un ensayo de fútbol con los mismos once futbolistas que jugaron en Victoria, y debió retirarse con grandes muestras de dolor en su rodilla. A falta de los estudios médicos correspondientes, se habla de un esguince que lo marginaría no solo del duelo de este fin de semana, sino de todos los playoffs.

El Rayo jugó 13 de los 16 encuentros de la fase regular del Apertura con Boca, 7 de ellos como titular, aunque la mayoría de ellas en el último tramo. Llegó a convertir 1 gol (en el triunfo 2-1 sobre Aldosivi por la fecha 7), dio 1 asistencia, recibió 2 tarjetas amarillas y no fue expulsado en ninguna oportunidad. Lucas Blondel ocuparía su lugar en la banda derecha.

Sin Advíncula, habrá que ver si Herrón decide volver a repetir la base en las prácticas del jueves y del viernes. De ser así, el probable once del Xeneize para enfrentar a Lanús sería: Agustín Marchesin; Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco; y Miguel Merentiel.