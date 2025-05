Tiene 19 años y hoy es titular en el Tomba por Copa Sudamericana: ¿quién es Matías Funes?

Esteban Solari, el entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba, se encontró este martes con un gran inconveniente a la hora de armar el once titular para enfrentar a Sportivo Luqueño de Paraguay, por la fecha 4 de la zona D de la Copa Sudamericana. Es que, en la antesala del partido, se confirmó que Federico Rasmussen y Mateo Mendoza, no llegaron en codiciones de jugar el partido por diferentes lesiones y, ante la decisión de no contar, por cuestiones futbolísticas, con Tomás Rossi, se quedó sin muchas alternativas para ocupar los puestos de defensores centrales.

Es así que el DT tombino tuvo que recurrir a Matías Funes, quien aún no debuta en el Torneo local, pero que hoy debió asumir la responsabilidad de saltar a la cancha en el once titular ante los paraguayos, en un encuentro clave para el Tomba.

Funes tiene 19 años. Nació el 13 de julio del 2005 en Villa Nueva, en el departamento de Guaymallén, y desde el 2023 es parte de la Reserva del Expreso, sin muchas posibilidades en la primera División del Expreso hasta el momento.

Matías Funes debutó hoy en el Tomba.

En el encuentro de esta tarde en Paraguay, y ante las bajas mencionadas, el juvenil ocupa la posición de defensor central, acompañado en la zaga por Leandro Quiroz, futbolista santafesino de 21 años que llegó al Tomba desde Almirante Brown de Isidro Casanova en el último mercado de pases.

Godoy Cruz juega el primero de los únicos tres partidos que disputará en el mes de mayo: los tres que le quedan por Copa Sudamericana, ya que en el Torneo Apertura quedó eliminado en la fase regular. Los otros dos encuentros serán ante el Gremio de Brasil (13/5) y ante Atlético Grau de Perú (29/5).