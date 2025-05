Marchesín rompió el silencio sobre la polémica de los penales ante Alianza Lima: “Si uno no quiere estar, se borra ahí…”

El tiempo pasó, pero las heridas quedaron. El partido ante Alianza Lima por el Repechaje de la Copa Libertadores fue el 25 de febrero, pero al día de hoy Boca, sin técnico, sufre las consecuencias de aquella impensada eliminación por penales ante el equipo peruano en la que quedó “marcado” Agustín Marchesín… quien, justamente, rompió el silencio después de más de dos meses.

Aquella noche en la Bombonera, Marchesín, que había sido una de las figuras de la serie (sobre todo a la ida, en Lima), quedó en el ojo de la tormenta porque pareció pedir el cambio por Leandro Brey sobre el final del tiempo regular y antes de la tanda de penales, ya que la serie estaba igualada 2-2. Finalmente, Brey no pudo contener ningún disparo y Boca se quedó sin Copa Libertadores antes de la fase de grupos.

La secuencia del polémico cambio

Muchísimo se habló de aquella situación y Marchesín optó por el silencio… hasta esta mañana. El arquero habló en Radio Continental y dio su firme versión de los hechos: “Yo tengo muy claro lo que pasó. Y no puedo salir a hablar y desmentir, porque es perder el tiempo y por ahí herir susceptibilidades en cosas que no son ciertas. El arquero siempre sueña con llegar a una instancia como esa, ya saben de lo que estoy hablando…”, inició.

“Es una tontería pensar que no quería estar en la definición. Yo jugué en Perú, vomité toda la mañana, estuve con vómitos, en la entrada en calor vomité. Y si uno no quiere estar se borra ahí, no en los penales, que es lo que todo arquero quiere, que es la gloria máxima”, confesó sobre su salud antes del partido de ida, en el que salvó a Boca en reiteradas ocasiones.

Brey había atajado cuatro penales ante Gimnasia de La Plata en la Copa Argentina, pero muchos hinchas creyeron que la experiencia de Marchesín (37 años) podía hacer más que la positiva racha del ex Los Andes (22). Sin embargo, según el protagonista, fue una decisión que llegó de parte de Fernando Gago: “El técnico decidió que lo mejor para el equipo era eso y uno lo respeta porque uno también quiere lo mejor y hacer lo que sea para lograr la clasificación”, reveló. Y sobre una posible situación similar en el futuro, sentenció: “Si hay penales también decidirá el DT qué es lo mejor para el equipo, como Fernando (Gago) lo hizo”.