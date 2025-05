El pedido especial de un grupo de hinchas de la Lepra para la dirigencia: “El fútbol es de todos…”

Con el objetivo de ser escuchados y que su pedido pueda tener un lugar dentro de las prioridades del club, un grupo de simpatizantes de Independiente Rivadavia elevó una solicitud frente a una situación habitual que sufren cada vez que la Lepra juega en el Bautista Gargantini.

Con el lema “una hinchada grande es la que tiene lugar para todos”, los hinchas le solicitan a la dirigencia de la institución un sector especial dentro del estadio ubicado en el Parque para que puedan ubicarse las personas con discapacidad, además de evaluar y modificar la nueva modalidad de ingreso.

Mario Brandi es quien encabeza la movida y contó más detalles en una entrevista con el programa Digamos Todo, por MDZ Radio: “Yo tengo un nieto con parálisis cerebral y a diario vemos todas las barreras que tienen las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza. Y veo también, como hincha de la Lepra, que pasa en la cancha"

"Nosotros en el grupo tenemos uno de los chicos que ha ido siempre, pero en el partido con Aldosivi se tuvo que ir porque no cumplía con la reglamentación y no tenía los papeles correspondientes. Tuve que ir a la secretaría y ahí me dijeron cuál es la nueva reglamentación, que si vos fuiste a un partido, no podés ir al siguiente y tenés que esperar al otro", explicó el entrevistado.

El simpatizante también solicitó que "tiene que haber una tribuna para leprosos y leprosas con discapacidad en el Bautista Gargantini, creo que se puede hacer. Una tribuna accesible, con rampas, con señalética, con baños adaptados, creo que se puede"

La respuesta desde el club

MDZ se comunicó con algunos dirigentes del club frente a este situación y confiaron que se encuentran anoticiados y ya están trabajando en el tema. "Nos reuniremos dentro de los próximos quince días para tratar el tema", comentaron desde la institución de Avenida Las Tipas.