Alarma en Boca: le negaron la VISA a un jugador por antecedentes penales y podría perderse el Mundial de Clubes

Boca tiene cuatro competencias por delante en lo que resta del 2025: torneos Apertura y Clausura, Copa Argentina y Mundial de Clubes. En el certamen local, clasificó a los octavos de final como segundo del grupo A y se enfrentará este sábado a partir de las 21:00 en La Bombonera ante el siempre difícil Lanús. En el torneo más federal del mundo, el Xeneize accedió a los 16vos de final luego de aplastar por 5-0 a Argentino de Monte Maíz y ahora se verá las caras con Atlético Tucumán.

Por último, en cuanto a la cita internacional que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, el cuadro de la Ribera quedó emparejo en el Grupo C junto al Bayern Múnich, flamante campeón de la Bundesliga, Benfica, con posibilidad de levantar el título de la Liga Nos, y Auckland City. De cara a este torneo, Boca ya comenzó a buscar al reemplazante de Fernando Gago para que comience su ciclo debutando ante los lusos.

No obstante, este martes por la mañana, el cuadro azul y oro sufrió un nuevo contratiempo pensando en el Mundial de Clubes: Ayrton Costa, futbolista que llegó en el último mercado de pases, podría perderse el torneo porque le negaron la VISA por tener antecedentes penales, por lo tanto no podría ingresar a Estados Unidos por una probation que tiene en la Justicia.

Ayrton Costa podría perderse el Mundial de Clubes con Boca. (Foto: archivo)

"Robo calificado en poblado y en banda" es la causa judicial por la que el exfutbolista de Independiente logró una probation para no ir a juicio oral. Este hecho ocurrió en junio de 2018 cuando él, su hermano y otro persona más fueron acusados de asaltar una vivienda en Bernal Oeste. No obstante, en el momento en que fueron capturados por la policía, los tres estaban desarmados, y como los objetos robados fueron recuperados, no quedaron detenidos.

A partir de este hecho, cuando Costa fue a renovar su VISA en 2024 fue denegada por la probation y este año volvió a suceder lo mismo. Es por ello que su participación en el Mundial de Clubes está en dudas, pero Boca hará todo lo posible para que se pueda solucionar y contar con el marcador central a disposición.

Para que se pueda resolver la situación, el Xeneize buscará la ayuda de la FIFA para que puedan hablar con los encargados de la política migratoria de Estados Unidos. Existe la esperanza de que, al tratarse de una autorización para un evento específico y por un tiempo limitado, el país norteamericano considere una medida temporal que le permita a Costa participar en el prestigioso certamen mundial.