Los desopilantes memes del reemplazo de Colapinto por Doohan para el GP de Imola

El golpe de escena llegó antes de lo previsto en Alpine. Mientras todavía se debatía el flojo rendimiento de Jack Doohan en Miami, donde quedó afuera en la primera vuelta tras un toque con Liam Lawson, la noticia del cambio no tardó en explotar: Franco Colapinto será su reemplazante en Imola. A pesar de que la escudería todavía no lo hizo oficial, el anuncio generó revuelo inmediato, pero no solo en el paddock, sino también en las redes, donde el piloto argentino es palabra sagrada para miles de fanáticos.

Más allá del traspié del australiano, lo que se instaló ahora es una sensación de expectativa renovada. Colapinto, que ya dejó buena imagen en su paso anterior por la Fórmula 1, se convierte en la apuesta fuerte de Alpine para revertir una temporada flojísima. En medio del ruido, los hinchas volvieron a hacer lo suyo con cargadas, memes y hasta mensajes en tono épico, como si se tratara del desembarco de un salvador.

