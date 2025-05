La durísima respuesta de Marchesín a Migliore tras haberlo culpado del gol de Mastantuono en el Superclásico: “Comerse un gol es..."

La derrota de Boca Juniors en el Superclásico todavía duele, pero lo que calentó el ambiente fue el cruce inesperado entre dos arqueros con pasado xeneize: Pablo Migliore y Agustín Marchesín. Todo estalló cuando el exarquero responsabilizó al actual 1 de Boca por el golazo de Franco Mastantuono, y la respuesta no tardó en llegar... con fuego.

“No comparto que me como el gol. Comerse un gol es lo de Pablo (Migliore) con Fluminense. Que te pase por abajo o te rebota y se te mete. Hablar entre colegas nunca lo haría. Después hay goles que podes hacer algo más”, disparó Marchesín sin vueltas, en declaraciones a Radio Continental.

El gol al que hizo referencia Marche

El arquero no solo contestó con dureza, sino que también aprovechó para respaldar al equipo: “Estamos preparados para lo que viene. Tenemos 4 finales y vamos a ir por todo para ganar el campeonato. Es lo que significa Boca. Estamos con mucha ilusión”.

En cuanto a lo futbolístico, Marchesín reconoció que el equipo tiene puntos flojos: “La pelota parada es algo que tenemos que mejorar. Esos detalles te marcan la diferencia y no podemos cometer errores. Nos costó con Alianza y con Tigre. Hacemos buenos partidos y es una lástima que por una pelota parada no ganemos”.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Migliore que encendió la mecha? En ESPN, el exarquero no dudó al analizar el tanto del pibe de River: “Marchesín tuvo la responsabilidad en el primer gol, tranquilamente la podía sacar, no es mérito del nene”. Y fue más allá: “Sacá la barrera y ponelo a Mastantuono a patear desde esa distancia: no hace ninguno”.

El golazo de Mastantuono a Boca en el último Superclásico

La frase cayó como una bomba y el actual arquero de Boca no se la dejó pasar. Y en medio del fuego cruzado, la polémica se metió de lleno en el arco xeneize.