La lapidaria e insólita crítica de un exarquero de Boca tras el Superclásico: “El gol de Mastantuono es toda de Marchesín”

El de Franco Mastantuono a Boca fue un verdadero golazo, uno de los más memorables en la historia de los Superclásicos. Por el autor, la trascendencia del encuentro y la victoria 2-1 de River en el Monumental. Sin embargo, no todos creen que aquel tiro libre haya sido todo mérito del crack de 17 años, sino que… ¿hubo responsabilidad del arquero?

El programa de ESPN F90 tuvo como invitado a un exarquero de Boca como Pablo Migliore, que fue campeón tres veces en su paso por el Xeneize entre 2006 y 2008. Migliore, quien alzó la Copa Libertadores 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo (era uno de los arqueros junto a Mauricio Caranta y Aldo Bobadilla), analizó la derrota de Boca en el Superclásico y, sobre todo, el gol de Mastantuono, y fue lapidario.

Migliore aseguró que el golazo del volante de River de tiro libre fue responsabilidad del arquero xeneize Agustín Marchesín: “Es toda de él (Marchesín). Preguntáselo a él. Automáticamente, vos te das cuenta cuando podrías haber hecho algo o no. No hace falta que yo se lo diga”, arremetió.

El análisis de Migliore

Sobre cuál podría haber sido el accionar del ex Lanús, agregó: “Vos te tenés que tirar igual, no importa que entre en el ángulo. Parecía como si creyera que se iba afuera. No le daba el sol en la cara, ni siquiera tenía esa excusa… Tranquilamente la podía sacar. Pero la vio muy arriba de la barrera y dijo: "Esta se va". Y hay un error técnico: cuando Marchesín cruza el pie, ya está muerto”.

Migliore, sobre Gago

Migliore, habitual concurrente a la Bombonera e identificado Boca, también fue muy crítico de Fernando Gago y su planteo en el Monumental. “Como hincha de Boca, lo que me molesta es el resultado moral: ir a la cancha de River y estar metidos atrás con cinco defensores (...) Cuando vi que los cinco defensores hacían el calentamiento en un costado me quería morir. Le dije a mi familia "(Gago) se tiró un tiro en el pie"”.

El golazo de Mastantuono