La particular explicación de Herrón del cambio de Janson por Merentiel que indignó a los hinchas: “Estuvimos en la duda de…”

Boca no pudo lograr su cometido: ganar y ser primero. Fue empate 1-1 en Victoria ante el Tigre de Diego Dabove por la última fecha de la etapa regular del torneo Apertura y quedó 2º en la Zona A detrás de Argentinos Juniors, por la diferencia de gol, dado que ambos tienen 33 unidades. Fue además el comienzo de un nuevo interinato en el Xeneize de Mariano Herrón, que indignó a muchos hinchas con una llamativa decisión.

Herrón, que comenzó su cuarto interinato en Boca tras la salida de Fernando Gago, sacó antes de la media hora del segundo tiempo a Miguel Merentiel, que venía de marcar en la derrota ante River y que hasta entonces había sido el mejor jugador de Boca en Victoria. Con Edinson Cavani y Milton Giménez, todo indicaba que jugaría los 90 minutos.

La explicación de Herrón

Su reemplazante, pese a que había convocado al delantero de la Reserva Valentino Simoni, fue curiosamente Lucas Janson, que no venía siendo considerado, que es resistido por los hinchas y que habitualmente no se desempeña de centrodelantero. El cambio llamó la atención de los fanáticos y enseguida despertó una ola de cuestionamientos en redes sociales. Boca, además, perdió peso ofensivo en el último tramo del partido.

En conferencia de prensa luego del empate, una de las primeras preguntas que debió responder Herrón tuvo que ver, justamente, con la particular modificación. “Saqué a Merentiel porque estaba cargado en la semana, dudamos en ponerlo o no. Casi no lo pongo. Quisimos prevenir cualquier situación de mal gusto”, aclaró, alegando cuestiones físicas. “Estoy para ayudar por el tiempo que me necesiten. Si me toca estar hasta el final y lograr el objetivo, que es un título, estaré feliz de la vida”, agregó.

La reacción de los hinchas

Al momento de la salida de Merentiel, muchos hinchas de Boca manifestaron en X su incredulidad y frustración. “¡¿Cómo vas a sacar a Merentiel por Janson?!”, escribió uno. “No tiene sentido sacar a Merentiel”, afirmó otro. “Vuelve a dirigir el amigo de Riquelme y saca a Merentiel por Janson!!! Es preocupante esto”, cuestionó un tercero, menos tímidamente.

El ingreso de Lucas Janson en el segundo tiempo expuso una estadística muy llamativa. De los últimos seis partidos que dirigió Herrón (en total fueron nueve, pero en los primeros tres el ex Vélez y Tigre aún no había llegado a Boca), sumados todos sus interinatos, Janson jugó cinco. Algo llamativo, dado que otros técnicos no lo consideraron demasiado. Janson fue titular dos veces y entró otras tres en el segundo tiempo. Solo una vez no sumó minutos.