La filosa frase de Guillermo Barros Schelotto tras el papelón de Vélez en el Apertura: “Capaz que terminamos primeros…”

La noche en Núñez fue un calvario para Vélez: River le ganó 4 a 1 y lo dejó en el fondo de la tabla, firmando la peor campaña en la historia del club en torneos cortos. Pero Guillermo Barros Schelotto no se desvió del libreto. Cuando le preguntaron por la catástrofe en números, el Mellizo puso la mira en otro lado: la Copa Libertadores.

“En la Copa Libertadores vamos primeros. Somos los mejores de los 4 y tenemos tres partidos más para seguir demostrándolo”, tiró con seguridad el entrenador de Vélez, que marcha líder en su grupo continental. Y agregó: “La verdad que es una campaña muy irregular, pero la estadística que vos decís habla también del ciclo anterior, del cual no me corresponde hablar. Yo solo hablo de lo mío”, aclaró.

Con tres partidos todavía por jugarse en la fase de grupos, Guillermo apuesta todas las fichas al torneo continental: “Ahora vamos a tener más tiempo que antes y trataremos de encontrar el equilibrio que necesitamos”, remarcó.

En cuanto al desarrollo del partido ante River, no anduvo con vueltas: “Cuando le regalás tres goles a River, es difícil levantarlo. Después de ese tramo no veo que nos hayan superado. No digo que hubiese sido justo el empate, pero el equipo respondió bien”, analizó.

Y fue todavía más directo al criticar el arranque de su equipo: “Jugamos el segundo tiempo como deberíamos haber jugado el primero. Regalamos un tiempo y con River no se puede regalar nada”, sentenció.

También fue consultado sobre el ambiente caliente del Monumental y su reencuentro con el público de River tras la recordada final de Madrid en 2018, como DT de Boca pero lo cortó de cuajo: “No tengo nada que decir. Vine a dirigir a Vélez, hablo del partido de Vélez y nada más”, respondió, serio.

Atención a la curiosa pregunta que le hicieron a Guillermo Barros Schelotto en el Más Monumental: ¿escuchó los cánticos de la gente de River? pic.twitter.com/UUR8WccUtt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2025

Y cuando le preguntaron si le preocupa terminar a un punto del descenso, su respuesta fue con una sonrisa irónica, bien a lo Mellizo: “Y… capaz que terminamos primeros en la tabla de la Libertadores. Vamos a esperar”, disparó.

Mientras Vélez se hunde en el campeonato local, Guillermo apuesta fuerte a la copa, donde todavía está en carrera. ¿Le alcanzará?