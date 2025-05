El tenista que reveló su autismo, fue campeón por primera vez y hoy es un “ejemplo”

Hace poco más de tres años, un joven estadounidense que entonces tenía 20 años irrumpió en el circuito tenístico por su nivel y sus resultados: llegó a sus primeras finales ATP en 2021, se metió entre las mejores 60 raquetas del mundo y empezó a colocar su apellido en las grandes instancias, como los octavos de final del US Open 2021 (el local más joven en llegar a dicha instancia desde Andy Roddick en 2002), donde perdió con Novak Djokovic luego de ganarle el primer set.

Sin embargo, luego de llegar al puesto 33º en 2022, la carrera de Jenson Brooksby empezó a verse truncada. Padeció algunas lesiones y problemas de ánimo, se alejó de los primeros puestos y hasta fue suspendido por ausentarse a un control antidoping. Hasta que el estadounidense expuso su verdad, conmovió al mundo del tenis y sentó un precedente.

This time last month... ??



Jenson Brooksby sealed his first @atptour title uD83CuDFC6#USClay pic.twitter.com/DXo0qiHIAV — Fayez Sarofim & Co. US Clay (@mensclaycourt) May 4, 2025

Jenson Brooksby escribió en una íntima carta luego de regresar al tenis tras una lesión en el hombro: “Lo que la mayoría de la gente no sabe es que he lidiado con algo más que lesiones y partidos difíciles a lo largo de mi vida. En diciembre, compartí por primera vez que de niño me diagnosticaron en el extremo severo del espectro autista. Aproximadamente uno de cada 100 niños recibe un diagnóstico similar, así que son como millones de personas en todo el mundo. Pero no es algo de lo que se escuche hablar a muchos atletas profesionales”, detalló.

En abril de este año, hace un puñado de semanas y poco después de su confesión, Brooksby disputó el ATP 250 de Houston y consiguió el primer título de su carrera, a los 24 años. “En tan solo unos meses he recibido muchísimos mensajes positivos, tanto en redes sociales como de fans en persona. Toda la experiencia ha sido muy gratificante, especialmente ganar un título en abril, que es el Mes Mundial del Autismo”, agradeció luego.

Y también reveló una inspiradora anécdota que emocionó a varios y al mismísimo protagonista: “Después de la ceremonia de entrega de trofeos y la sesión de fotos posterior, una chica se me acercó y me dijo que ella también tenía autismo y que era genial verme ganar el título”, contó.

El norteamericano y un renacer a nivel profesional. (Foto: ATP Tour)

“Me explicó que era un placer tenerme como ejemplo de alguien con autismo haciendo cosas buenas, lo cual me impactó. “De pequeña, nunca tuve a alguien con una historia similar en quien inspirarme”, me dijo, así que esto me conmovió profundamente”. Jenson Brooksby se reencontró con su mejor nivel y hoy, 163º del ranking, conmueve al mundo del tenis no solo por sus éxitos, sino por su ejemplo y asegura que ser “transparente lo ha convertido en una persona más completa”.