La sinceridad total de Armani tras ser responsable del gol de Universitario: “Me hago cargo; la pelota se me…”

River cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con un flojo empate ante Universitario de Perú por 1-1 y llega al Mundial de Clubes golpeado. El elenco comandado por Marcelo Gallardo tenía la obligación de quedarse con los tres puntos para así poder ser el segundo mejor primero de la primera fase del certamen continental y así poder definir todos los cruces de eliminación directa en el Monumental, a excepción del Palmeiras de Brasil (el mejor de todos y con un partido menos).

El partido comenzó bien para el Millonario y después de varias situaciones desperdiciadas, a los 36 minutos apareció Facundo Colidio para estampar el 1-0 y hacer delirar a todo el Monumental. Sin embargo, en la última jugada del primera tiempo, el elenco peruano iba a llegar por primera vez al arco de Franco Armani y un remate desde fuera del área de Jairo Concha, con complicidad del Pulpo, terminó decretando el 1-1 final que dejó al elenco de Núñez con 12 unidades y una diferencia de gol de +6.

Tras el final del partido, el arquero de River habló con la prensa de Conmebol e hizo un análisis del encuentro: "Intentamos, buscamos y con una sola opción el rival nos empató el partido. No es el segundo tiempo que queremos, con pocas opciones. Estoy con mucha bronca personal porque con una sola llegada que ellos tienen, nos convierten", sentenció. "Hay que seguir mentalizados, se nos vienen objetivos lindos y el Mundial de Clubes es una experiencia única", agregó.

Armani hizo un análisis del empate ante Universitario. (Foto: archivo)

Por otro lado, el Pulpo lanzó un crudo sincericidio sobre el tanto de Concha que decretó el empate de Las Cremas: "No me gusta poner excusas, en el transcurso de la pelota hacia el arco se me mueve un poco. Pero responsabilidad, me hago cargo, es la realidad. No me gusta poner excusas, bronca por eso. Con un tiro al arco nos empatan el partido", aseguró.

Y para cerrar dejó en claro cómo seguirá la situación: "Como lo hice siempre, cabeza arriba, seguir trabajando, el puesto del arquero tiene esto. A veces sos figura, a veces no te toca ir tan bien. Seguir trabajando como siempre en mi carrera. Cuando el equipo me necesita me gusta estar presente".