La lapidaria frase del DT del Manchester United a Garnacho en el vestuario tras su crítica: “Será mejor que reces para…”

El Manchester United cerró una temporada para el olvido. Los Diablos Rojos quedaron en la 16 posición en la Premier League, a un escalón de descender, fueron eliminados en los octavos de final de la FA Cup, en los cuartos de la Carabao Cup, perdieron la final de la Community Shield ante el Manchester City y la final de la Europa League ante el Tottenham de Cuti Romero.

Este cúmulo de fracasos y caídas, provocaron ciertas grietas dentro del club y una de ellas fue el duro cruce que tuvieron Alejandro Garnacho y Rubén Amorim, entrenador del United. Tras la victoria por 2-0 ante el Aston Villa en la última jornada de la Premier, el DT luso le lanzó unas duras y crudas palabras sobre su futuro en el club: “Será mejor que reces para que puedas encontrar un club que te compre”, afirmó el medio británico Daily Mail.

Amorim no se contuvo con Garnacho. (Foto: archivo)

De esta manera, el Bichito, que fue incluido en la prelista de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia a comienzos de junio, sabe que su futuro estará en otro club que no sean los Diablos Rojos y a pesar de que aún no comenzó el mercado de transferencias, es posible que ya esté buscando una salida.

Este clima tenso entre Amorim y Garnacho comenzó luego de la final de la Europa League. El extremo argentino mostró todo su enojo y fastidio con el portugués por haber jugado 20 minutos ante los Spurs: "Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda, tanto ahora como por haber perdido la final de la copa en la Liga (Community Shield). No le ganamos a nadie", sentenció.

La tajante frase de Garnacho post final ante el Tottenham

Luego, lanzó una fuerte declaración dirigida al entrenador: "He jugado todas las fases hasta la final, he contribuido al equipo. Hoy, entrar solo 20 minutos... no lo entiendo". Al ser preguntado sobre si esta situación podría llevarlo a buscar una salida en el próximo mercado de fichajes, el delantero no lo descartó: "Este partido influye, pero también cuenta toda la temporada y la situación del club... Ahora quiero disfrutar el verano y luego veremos qué sucede".