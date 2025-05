Maipú: el héroe del triunfo cruzado y la obligación de volver a ganar en casa

Se jugaban 34 minutos de partido en la cancha de Colegiales, en Munro, el pasado domingo. En un partido chato, con poco juego, el Deportivo Maipú igualaba sin goles ante el local. Juan Manuel Sara decidió mandar a la cancha a Tomás Silva, delantero cruzado que esperaba por su oportunidad en el banco de suplentes. 11 minutos después, cuando el partido se moría, apareció el ex Huracán Las Heras y anotó el tanto que le dio la agónica victoria a su equipo.

Y, por supuesto, todo fue alegría para un equipo que había dejado pasar la chance de sumar de atres de local, ante Arsenal, y estaba obligado a traerse algo fuera de casa. Y lo consiguió, con Tomi Silva como héroe.

Gracias a esos tres puntos, Maipú volvió a escalar en la tabla de posiciones de la zona A de la Primera Nacional y ahora está cuarto, detrás de Atlanta, San Martín de Tucumán y Tristán Suárez.

Tras el regreso a Mendoza, el extremo del Botellero habló con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5, del gol, del partido y del presente de su equipo.

Maipú se acomodó en la tabla tras el triunfo ante Colegiales.

"He tenido situaciones y contra Colegiales el primer mano a mano que erré me dejó con muchas bronca, y por suerte, después del lateral y de esa carambola, me quedó y la pude empujar. Algunos compañeros estaban más felices que yo", remarcó Silva respecto al gol que le dio la victoria al Cruzado.

El gol de Silva ante Colegiales

Al mismo tiempo, destacó que "el partido que viene vamos a salir a la cancha como unos leones porque los tres puntos tienen que quedar en casa. Los partidos que veo no me siento inferior a nadie, tratamos siempre de ser protagonistas".

Sobre el presente del equipo y los puntos que dejó en el camino el conjunto de Sara, sostuvo: "Tuvimos mala suerte en algunos partidos en los que la pelota no quiso entrar, porque tuvimos bastantes chances. En la mayoría de los partidos casi nunca nos patean al arco. Creo que estamos en el buen camino".

Y completó: "Estamos en una buena racha, sacando puntos a donde vamos y tratando de ganar de local. Tenimos que seguir trabajando día a día, dando el máximo".

Mirá la nota completa