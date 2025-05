El cortante comentario de Gallardo sobre la convocatoria de Mastantuono a la Selección: "Veremos, no quiero..."

Franco Mastantuono está siendo la gran revelación y figura de River Plate en esta temporada. Máximo goleador del equipo en este 2025 con 7 tantos hasta el momento entre todas las competencias (entre los que se destaca el golazo de tiro libre a Boca en el Superclásico), sus destacadas actuaciones lograron que muchos de los clubes más grandes de Europa pusieran sus ojos en él.

Pero no solamente llamó la atención en el Viejo Continente, sino también en Lionel Scaloni. Este martes, el periodista Gastón Edul informó por la señal de TyC Sports que el joven extremos de 17 años será convocado en la Selección argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias ante Colombia y Chile.

Gallardo se refirió a la convocatoria de Mastantuono a la Selección

Si bien aún no ha sido anunciado de manera formal, ya se da por hecho que el llamado se hará efectivo y el tema ocupó un lugar destacado en la agenda deportiva del día. En ese sentido, en la previa del partido del Millonario esta noche en el Monumental ante Universitario de Perú por Copa Libertadores, Marcelo Gallardo fue consultado al respecto por la prensa oficial de la Conmebol.

"Veremos, entiendo que es una pregunta que da para hacerla, pero veremos. Vamos a enfocarnos en el partido de esta noche. No quiero hablar sobre cosas que son probabilidad o posibilidades que se comentan si no tenemos nada oficial todavía, no quiero opinar nada de eso", respondió de manera cortante el Muñeco, no queriendo adelantarse a los hechos.

Como fuera, es cuestión de tiempo para que se anuncie la lista definitiva de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA. Según informó Edul, Mastantuono no sería el único jugador del fútbol local que tendría su oportunidad en la Scaloneta. También serían convocados Kevin Lomónaco, de Independiente, y Juan Nardoni, de Racing.