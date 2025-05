Un expiloto argentino liquidó a Caruso Lombardi por su dura crítica a Colapinto: “Es un ignorante que…”

Antes de que Franco Colapinto sellara una prolija performance en la aburrida carrera del Gran Premio de Mónaco y lograra un 13º puesto en su segundo fin de semana con Alpine en la Fórmula 1, un siempre verborrágico personaje como Ricardo Caruso Lombardi lo destruyó. Pero sus dichos no estuvieron exentos de respuestas y ahora un expiloto argentino lo catalogó sin piedad de “ignorante” y “burro”.

Después de su mala qualy en Mónaco, pero antes de su buena carrera, Caruso Lombardi estuvo en Todo Noticias y opinó sobre piloto argentino. “Convengamos que, hasta ahora, no le dio el piné para llegar, aunque sea, a los diez primeros. Cuando salga entre los diez primeros, empezaremos a hablar loas de él”, dijo, entre otras críticas. Y sentenció: “Es el mejor de los argentinos, pero de los demás no, eh. Si él llega a ese lugar es porque se lo ganó, pero no endiosemos a una persona que no gana nunca ¿No va a ganar? Que no corra más si no va a ganar nunca”.

La dura opinión de Caruso Lombardi sobre Colapinto

La opinión de Caruso Lombardi no pasó desapercibida y, ayer, Juan Cruz Álvarez, expiloto argentino de Fórmula Renault Argentina y Turismo Carretera fue tan lapidario con él como Caruso lo había sido con Colapinto. Álvarez dialogó con el periodista Hugo Balassone en su canal de YouTube y le contestó al exentrenador. “Yo a Franco lo banco como argentino, pero además con fundamentos. Entonces, cuando un ignorante intenta opinar de algo que no sabe, y encima de forma despectiva, es muy fácil ponerlo en evidencia”, disparó contra Caruso Lombardi.

“Entonces, este señor que aparentemente sabe de fútbol (digo aparentemente porque yo en el fútbol soy un ignorante y tal vez de la misma manera que puede haber engañado gente opinando de Fórmula 1, quizás me engañó a mí opinando de fútbol), en todo caso debería opinar solo de fútbol, que es de donde él viene”, continuó, tajante, sobre quien además fuera candidato a legislador porteño en las últimas elecciones, aunque no logró los votos necesarios para una banca.

Álvarez salió en defensa de Colapinto y destruyó a Caruso

“Hay una realidad: la Fórmula 1 es uno de los deportes más complejos y difíciles de entender”, prosiguió Álvarez, de 39 años. “Hay un montón de factores preponderantes que, si no entendés el deporte, como hablaba este hombre ayer, que evidentemente no tiene idea a qué auto se está subiendo Franco, qué escudería, o el momento de cada equipo… Es muy fácil hablar sin conocer y encima siendo denigrante”.

Por último, el expiloto argentino lo tildó, impiadosamente, de burro a Caruso: “Para hablar así hay que ser una figura o muy respetado en el deporte del que se habla. Hoy cualquiera opina y cualquiera cree que sabe, el problema de Caruso no es que él es un burro, sino quién le da lugar a ese burro, porque son comunicadores masivos. Hay que tener una lupa más grande: ¿a quién se la da espacio para hablar de qué?”, cuestionó Álvarez, después de defender a capa y espada a Franco Colapinto.