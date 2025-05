El desgarrador mensaje de Matías Bottoni, el joven nadador que se accidentó mientras competía

Matías Bottoni, el joven nadador de 17 años que se accidentó gravemente mientras competía en Buenos Aires, reapareció a través de sus redes sociales para dejar un mensaje a todos los que lo apoyan para atravesar este duro momento.

El hecho ocurrió a mediados de mayo, durante una fecha del Campeonato Argentino de Natación en el Parque Olímpico. Mientras calentaba para la competencia, Matías chocó con otro nadador que estaba debajo del agua en su mismo andarivel, lo que le provocó una fractura en la sexta vértebra cervical.

El joven deportista fue intervenido de urgencia y, tras ello, comenzó un largo proceso de rehabilitación: según su entorno, el mismo podría durar al menos seis meses.

Mientras continúa con su recuperación, Bottoni utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a quienes le brindan su apoyo desde el minuto cero. Lo hizo a través de una historia en Instagram: “Hola, quería hacer esta publicación comunicando que sus mensajes me llegan y me hacen sentir muy bien, pero aún no recupero movilidad en mis manos y dedos, por lo que me cuesta escribir y responder”.

“Agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias a eso es que puedo afrontar este desafío que la vida me puso de una forma mucho más amena”, agregó y cerró: “Muchas gracias a todos, los quiero”.

El posteo de Matías Bottoni en su cuenta de Instagram.

Matías Bottoni, oriundo de Rosario, permanecerá la primera parte de su tratamiento internado en Buenos Aires. Es por eso que su familia realizó una colecta de fondos en la que logró reunir los 60 millones de pesos que necesitaron para la primera operación y los gastos del día a día.