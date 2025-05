Atento, Russo: los 7 jugadores de Boca que se quedarían afuera de la lista para el Mundial de Clubes

Tras la eliminación ante Independiente en cuartos del Apertura la semana pasada, sin Copa Libertadores ni Sudamericana y con el duelo de dieciseisavos de Copa Argentina postergado, Boca Juniors no tiene actividad oficial hasta que comience el Mundial de Clubes. Tendrá su debut el lunes 16 de junio ante Benfica, con el que integrarán el Grupo C junto al Bayern Múnich y el Auckland City.

Tras una semana libre luego de la derrota frente al Rojo en la Bombonera, este martes el plantel volverá a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, a la espera de que Miguel Ángel Russo pueda resolver su salida de San Lorenzo para poder asumir su tercer ciclo como DT en la Ribera. Finalmente, el equipo emprenderá viaje a Estados Unidos el lunes 9 de junio para disputar el certamen internacional.

A pesar de la inmensa alegría y el honor que significa jugar este torneo, no todos los jugadores del Xeneize podrán viajar a suelo norteamericano. Ya se espera que en el próximo mercado de pases haya una importante limpieza de plantel, que quedó muy largo luego de quedar afuera de la Libertadores. En ese sentido, ya habría una primera limpieza para el Mundial de Clubes.

Según informó este lunes Marcos Bonocore, periodista que cubre el día a día del cuadro azul y oro para TNT Sports, habría 7 jugadores que quedarían fuera de la lista definitiva para ir a EEUU, varios de ellos, nombres de peso. Se trata de Sergio Romero, Cristian Lema, Frank Fabra, Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Lucas Janson y Ayrton Costa.

Ayrton Costa no viajaría a Estados Unidos por no poder conseguir la VISA para entrar al país. (Foto: @ayrtoncosta32)

En los primeros seis casos, la exclusión está relacionada principalmente a cuestiones deportivas y/o físicas. Sin embargo, no es el caso de Costa, que viene siendo titular en Boca y con buenos rendimientos. Al exdefensor de Independiente le negaron la VISA para entrar a Estados Unidos por dos antecedentes penales, de los que a pesar de estar exonerado, no le permiten de momento tener el permiso de ingreso, por lo que sería una baja más que sensible para el Mundial de Clubes.