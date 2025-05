Ancelotti dio su primera lista de convocados en Brasil y explicó por qué dejó afuera a Neymar: “Todo el mundo sabe que..."

El ciclo de Carlo Ancelotti como entrenador de la Selección de Brasil empezó con una bomba: Neymar quedó fuera de la convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Paraguay. También fue llamativa la ausencia de Rodrygo, a quien Carletto conoce muy bien del Real Madrid.

Lejos de dejar que se alimenten especulaciones, el DT italiano explicó de entrada el motivo: “En esta convocatoria he intentado seleccionar jugadores que estén bien. Neymar salió hace poco de una lesión y recién ha empezado a jugar”, señaló el técnico en conferencia de prensa. Y agregó: “Todo el mundo sabe que es muy importante, siempre lo ha sido y lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Pero a día de hoy hay muchos lesionados que no pueden estar en la selección, como Rodrygo, Militao, Gabriel y Neymar”.

El mensaje fue claro: Neymar no está al 100% y por eso no será parte de esta gira, aunque sigue siendo considerado una pieza fundamental de cara al Mundial de 2026. Ancelotti, de 65 años, también reconoció el orgullo que significa dirigir a la Verdeamarela: “La historia dice que Brasil es la mejor selección del mundo porque ha ganado cinco campeonatos. Me ha elegido a mí porque quiere ganar el sexto”.

El italiano Carlo Ancelotti fue presentado por el DT campeón del mundo Luiz Felipe Scolari, quien le obsequió una camiseta de la selección brasileña. Foto: EFE.

Además de Ney y Rodrygo, otro que se quedó afuera es Gabriel Jesus. En cambio, sí aparecen nombres jóvenes como Estevao, promesa del Palmeiras, y figuras actuales como Vinicius, Raphinha, Martinelli y Richarlison. El objetivo es claro: armar un equipo competitivo que combine jerarquía y presente físico.

Los 25 convocados para los partidos del 5 y 10 de junio por las Eliminatorias Conmebol

Arqueros: Alisson, Bento, Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Danilo, Beraldo, Alexsandro, Leo Ortiz, Wesley, Alex Sandro, Carlos Augusto, Vanderson.

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson, Andreas Pereira, Ederson, Andrey.

Delanteros: Vinicius, Raphinha, Antony, Gabriel Martinelli, Richarlison, Estevao, Cunha.

Ancelotti dejó en claro que esto recién empieza. Y que si bien hay ausencias fuertes, todo es parte de un plan que apunta al gran objetivo: volver a ser campeones del mundo.