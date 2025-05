Además del Manchester United, otro gigante de Inglaterra va por Dibu Martínez

Tras 5 años en los que logró convertirse en uno de sus principales referentes, capitán y uno de los favoritos de la hinchada, Emiliano Martínez podría dejar de ser jugador del Aston Villa en este mercado de pases. Luego de una gran temporada en la que llegó a cuartos de final de la Champions League, semifinales de la FA Cup y quedó 6° en la Premier League, este domingo jugó probablemente su último partido con el cuadro de Birmingham.

En caso de ser así, no fue la despedida más dulce, ni mucho menos. Por la última fecha de la liga inglesa, estaba teniendo una buena actuación bajo los tres palos frente a Manchester United en Old Trafford. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, tras un mal pase atrás de Matty Cash que lo dejó comprometido, el Dibu se vio obligado a embestir a Rasmus Höjlund para que no quedara solo y fue expulsado por cometer falta siendo último hombre. Para colmo, los Villanos terminaron perdiendo 2-0 y quedaron fuera de la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

La expulsión de Dibu Martínez ante Manchester United

Ya pensando en la temporada que viene, hay algunos grandes de Europa que se mostraron interesados en incorporarlo, como el Atlético Madrid del Cholo Simeone, o incluso los propios Red Devils, que no están muy conformes con el rendimiento de André Onana. Pero no sería el único gigante del fútbol inglés que estaría interesado en el arquero marplatense, ya que en las últimas horas trascendió que también lo buscaría el Arsenal para repatriarlo.

Así lo informó el prestigioso diario deportivo británico The Sun. Los Gunners, para los que Emi Martínez ya jugó años atrás, lo tienen en carpeta como una "transferencia de emergencia" ante la posible e inminente salida de David Raya , quien viene de ser elegido como el Guante de Oro de la Premier. El catalán está en carpeta tanto del Real Madrid como del Colchonero para reemplazar a Thibaut Courtois y a Jan Oblak respectivamente, por lo que dejaría el puesto en el arco del cuadro londinense bacante.

Dibu Martínez estuvo en el Arsenal entre 2012 y 2020. (Foto: EFE)

El Dibu ya fue arquero del Arsenal durante 8 temporadas entre 2012 y 2020, aunque durante todo ese período fue más que nada suplente y fue cedido varias veces a muchos otros clubes menores. Llegó a disputar un total de 38 partidos allí, con 41 goles recibidos y 16 vallas invictas. Se destacan sus actuaciones en la final de la final de la FA Cup 2020 ante Chelsea, en la que vencieron 2-1 al Chelsea con varias atajadas suyas, y en la correspondiente Community Shield, con una nueva consagración, esta vez frente al Liverpool a través de la tanda de penales.