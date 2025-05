¿A pedido de River? El cambio clave que tendrá el torneo Clausura 2025

El torneo Clausura 2025 ya tiene fecha de largada: comenzará el fin de semana del 13 de julio, con el mismo formato del Apertura. Serán dos zonas de 15 equipos, con 14 partidos ante rivales del mismo grupo, más un interzonal clásico y otro definido por sorteo. Pero la gran novedad está en la fase final.

Hasta ahora, los cruces de eliminación directa (octavos, cuartos y semi) se definían por penales en caso de empate en los 90 minutos. Pero desde el próximo torneo, si hay igualdad en tiempo regular, se jugará un alargue de 30 minutos antes de ir a la tanda desde los doce pasos.

Según reveló el periodista Hernán Castillo, esta modificación habría tenido un fuerte impulso de River, tras su eliminación por penales ante Platense. “Sobre todo River fue a golpear la puerta. Dijeron: pongamos alargue, si no se te meten atrás y listo. Que al menos se les complique un poco a los que no quieren jugar”, explicó.

Informa @HernanSCastillo que para el próximo campeonato habría alargue en los mata mata de la liga argentina. pic.twitter.com/xTRYwZvE0p — uD835uDE48uD835uDE3CuD835uDE53uD835uDE44 (@maxpugliese92) May 26, 2025

La decisión también genera debate, ya que los tiempos extra podrían resultar contraproducentes en un semestre cargado por la Copa Libertadores, sobre todo si un equipo argentino llega lejos.

Lo concreto es que el Clausura cambiará el chip en los playoffs: ahora se buscará que los partidos se definan jugando, y no directamente por penales. Hasta ahora, solo la final incluía alargue. El cambio afecta desde octavos de final en adelante.

En este Apertura, por ejemplo, fueron eliminados por penales River (vs. Platense), Lanús (vs. Boca), Independiente (vs. Huracán) y Argentinos (vs. San Lorenzo). Todos podrían haber tenido otra chance con 30 minutos más.

La fase regular del Clausura terminará el 16 de noviembre, y la pelea por la clasificación y la permanencia promete ser dura. Recordemos que los dos descensos se definirán por promedios y tabla anual.