La sugerente respuesta de Russo tras la eliminación ante Platense: ¿deja San Lorenzo por Boca?

Miguel Ángel Russo habló. O mejor dicho, no quiso hablar. Y con eso dijo mucho. Luego de la dura eliminación de San Lorenzo a manos de Platense, que dejó al Ciclón afuera de la final del torneo Apertura, el técnico eligió el silencio ante las versiones que lo vinculan con Boca, pero dejó una frase que alimentó todas las sospechas.

“No voy a responder nada. Sabés cómo soy yo. Hablo de San Lorenzo y nada más. Punto y aparte. Yo no escucho nada y no me interesa. ¿Si voy a seguir en San Lorenzo? No voy a hablar. No tengo por qué hablar de eso. Voy a hablar cuando yo lo diga, quiera y cumpla con todo lo que tenga que pasar o no”, soltó Russo en conferencia de prensa, ante una sala que no salía de su asombro.

El detalle no menor: evitó confirmar su continuidad incluso cuando lo consultaron por el partido que San Lorenzo tiene el 4 de junio por los 16avos de la Copa Argentina frente a Quilmes. Allí fue aún más sugestivo: “A San Lorenzo le va a costar mucho…”.

Su silencio se vuelve todavía más ruidoso en medio de los crecientes rumores que lo ubican como principal candidato para volver a Boca. Desde el club de la Ribera aseguran que lo esperan para dirigir la práctica del martes, y su silencio solo alimenta el fuego.

Russo, que fue campeón con Boca en 2007 y tuvo un último ciclo con título en 2020, es uno de los nombres más queridos en Brandsen 805. El mal presente de Mariano Herrón como interino aceleró los tiempos, y ahora todo indica que el regreso del experimentado DT es cuestión de horas.

Por lo pronto, Miguel no habló. Pero dejó claro que su ciclo en San Lorenzo está más cerca del final que de la continuidad.

