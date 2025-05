La polémica crítica destructiva de Caruso Lombardi a Colapinto que se hizo viral: “Hasta ahora no le dio el piné para…”

Claro está que el de ayer sábado fue un mal día para Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco. Para todo el equipo Alpine, de hecho, pues tampoco Pierre Gasly tuvo buenas sensaciones en la clasificación del octavo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1. Pero fue la del argentino, obviamente, la performance que rebotó en nuestro país y que generó críticas hasta de quienes no parecerían expertos en Fórmula 1.

Ricardo Caruso Lombardi, ex director técnico y candidato a legislador porteño en las últimas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no consiguió banca), se refirió ayer en Todo Noticias al rendimiento del Colapinto y fue lapidario: “Dejemos de justificar siempre: “Salió 18º porque se cayeron dos, salió 17º porque había arena, salió 19º porque la curva estaba muy cerrada…” lanzó con ironía.

La tajante opinión de Caruso sobre Colapinto

Y el reconocido y nunca mesurado exentrenador fue por más: “¿Son todos autos malos ahora? Son todos autos de primera clase. Messi juega en Inter Miami y la rompe. Lo que pasa es que la gente dice “tenemos al Maradona del automovilismo” y hasta ahora no pasó el décimo puesto”.

Los presentes quisieron analizar los resultados del piloto de 21 años a la luz de lo que puede brindar el auto de Alpine, de los peores del campeonato junto a Kick Sauber, pero Caruso siguió con su característica euforia: “Convengamos que, hasta ahora, no le dio el piné para llegar, aunque sea, a los diez primeros. Bueno, esperará, y el año que viene, o el otro, cuando salga entre los diez primeros, empezaremos a hablar loas de él”, dijo, equivocadamente, sobre quien fue P8 en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 con Williams.

“Por ahora es corredor más. Es argentino, esa es la única diferencia”, continuó Caruso sobre quien largará P18 hoy desde las 10 de la mañana en Mónaco por las sanciones de Lance Stroll y Oliver Bearman. “Es el mejor de los argentinos, pero de los demás no, eh. Si él llega a ese lugar es porque se lo ganó, pero no endiosemos a una persona que no gana nunca ¿No va a ganar? Que no corra más si no va a ganar nunca”.