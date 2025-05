Insólito: tras ganar 4-1 con Colo-Colo, Almirón dio una conferencia de solo ¡30 segundos!

Tras un gran 2024 en el que logró consagrarse campeón de la Primera División de Chile y llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, Jorge Almirón está teniendo un muy mal 2025 con Colo-Colo. Se encuentra 10° en la tabla de posiciones del campeonato de liga chileno, eliminado tempranamente de la Copa de Chile y también de la fase de grupos del máximo certamen de clubes sudamericano, ya sin chances de meterse siquiera en Sudamericana como 3° de su zona.

Ante este complicado panorama, y luego de una seguidilla de 4 derrotas consecutivas en las que recibió 13 goles, comenzó a hablarse hace algunas semanas de que desde el club querían dar por finalizado su contrato (con vigencia hasta fines del 2026) de manera anticipada. Sin embargo, aún no lograron llegar a un acuerdo con el ex DT de Boca, Independiente y San Lorenzo para concretar su salida.

La conferencia de prensa de Jorge Almirón

En ese sentido, ocurrió un peculiar episodio este sábado por la noche luego de que el Cacique goleara 4-1 como local a Unión Española. Tras el encuentro, el entrenador argentino se dirigió a la sala de conferencias para la rueda de prensa protocolar, pero, antes de que ninguno de los presentes pudiera abrir la boca, lanzó una cortante frase: "Buenas noches, gracias por la presencia. Vengo a la conferencia porque sino sancionan al club y me sancionan a mí".

Y agregó en la misma sintonía, dirigiéndose a los periodistas que habían asistido: "Los respeto muchísimo. Siempre me ha tratado muy bien. Pero bueno, cumplo con venir nada más, para que no me sancionen ni a mí ni al club. No voy a responder nada más, buenas noches". Y así como se había sentado unos instantes antes, se volvió a parar y se marchó. Todo en apenas unos 30 segundos.

Almirón ya se había ausentado una semana atrás de la conferencia luego de igualar 2-2 con Ñublense y, en caso de volver a hacerlo, podría haberse expuesto a fuertes castigos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Con este peculiar gesto pudo evitar el apercibimiento, pero generó un gran revuelo en Chile y se comenzó a especular con que finalmente habría logrado llegar un acuerdo para dejar de ser el DT de Colo-Colo.