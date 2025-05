Un año de Ezequiel en Medrán en Gimnasia: el mejor y el peor momento según el DT

Un 21 de mayo, Ezequiel Medrán arrancó su ciclo en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El Lechuga Alaniz fui historia en un presente más bueno que malo pero los dirigentes consideraron que era hora de un cambio de aire para darle al equipo un golpe de efecto, algo que fue acertado.

En este tiempo, con el ex arquero de Boca Juniors en el banco, el Lobo tuvo números más que importantes: 43 partidos jugados contando Primera Nacional en todas sus etapas y Copa Argentina. El saldo es a favor: ganó 22 partidos, empató 15 y perdió apenas 6, uno de ellos, la dolorosa final contra San Martín de San Juan buscando un lugar en la elite del fútbol argentino.

"La final por el ascenso todavía duele", recordó Medrán.

"Ese encuentro con San Juan (sic) es el más doloroso pero no tanto por el resultado, que por supuesto duele, sino porque no competimos. Las series de cuartos de final con Deportivo Madryb y de semifinales con San Martín de Tucumán nos dejaron extenuados y no fuimos el equipo de siempre", recuerda el gran deté.

Claro que a la hora de elegir los más lindos y recordados, Medrán escogió más de uno: "Creo que la serie de Copa Argentina con Chicago nos tuvo en un gran nivel, el partido con Almirante Brown de la temporada pasada y el mano a mano con San Martín creo que son los mejores", recordó.

Otra vez con su equipo de punta, dando pelea en la zona, el director técnico del Lobo quiere volver a estar en la pelea, algo que viene haciendo con creces: "El equipo ha sostenido una larga regularidad a lo largo del certamen y nos permite competir. Tenemos que seguir de esta manera".

El posible equipo para jugar con Chacarita

Pensando en el duelo clave de este domingo ante Chacarita Juniors, Gimnasia tiene una sola duda y está en el lateral derecho: Ismael Cortéz o Facundo Nadalín. La práctica arrancó con el rubio, que venía siendo titular, pero terminó con el ex Rosario Central. ¿El once? Rigamonti, Nadalín o Cortéz, Mondino, González, Saavedra, Muñoz, Antonio, Lencioni, Puch, Recalde, Ferreyra.