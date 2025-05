Bombazo en Manchester United: aseguran que el DT le dijo a Garnacho que busque club

El Manchester United vive días más que complejos. Mañana ante el Aston Villa cerrará su campaña de Premier League, pero ya nada podrá cambiar una realidad: que la 2024-25 fue una de las peores temporadas de su historia. En ese contexto de tensión interna y críticas desde afuera, vendrán cambios… y la salida de Alejandro Garnacho parece ser uno de ellos.

El nivel de Garnacho decreció en el último tiempo y también su consideración. Tras un cruce con el DT Ruben Amorim durante la temporada, el delantero de la Selección argentina jugó cada vez menos y, como pieza de recambio, tampoco rindió como se esperaba. Aportó 8 goles y 7 asistencias en 37 partidos, pero sumando pocos minutos en cada uno de los encuentros y siendo cuestionado por muchos fanáticos.

Todo indica que Garnacho dejará el club en este mercado de pases. (Foto: archivo)

Como Garnacho no resultó una solución para Amorim su flojo Manchester United, empezó a especularse con una posible salida; además, el club deberá salir a vender pues los malos resultados significan una merma en los ingresos y un problema en los números. El periodista especializado en fútbol inglés, David Ornstein, de The Athletic, confirmó los rumores. Según su información, Amorim ya le habría dicho a Garnacho que busque club.

Ornstein reveló que el entrenador portugués se juntó en el centro de entrenamiento en Carrington con el plantel y le comunicó que seguirá al frente del United pese a la floja campaña y a la derrota en la final de la UEFA Europa League a manos del Tottenham. Y que en esa conversación también habría expuesto a Garnacho al decirle delante de los compañeros que no lo tendría en cuenta y que debería buscar un nuevo destino. Una tensión clara e innegable que sumó otro capítulo.

Garnacho, Amorim y dardos cruzados

“Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé”. Garnacho explotó tras la derrota ante los Spurs en la final de la Europa League y dejó esa bomba. Y Amorim no se quedó callado; respondió cuando varios le cuestionaron haber utilizado a Mason Mount en lugar de a Garnacho. “¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así”, lanzó tajante. Un ida y vuelta que, se preveía, no iba a terminar de gran manera.