Qué dijo Miguel Ángel Russo tras la bomba de su ida de San Lorenzo a Boca: "No voy a..."

El viernes arrancó con una bomba desde el mundo Boca que sacudió al fútbol argentino y generó todo tipo de conjeturas y suspicacias a horas de las semifinales del torneo Apertura: Miguel Ángel Russo, actual DT de San Lorenzo y quien el domingo jugará un duelo decisivo frente a Platense por las semis de la Copa de la Liga Profesional, es el DT elegido por Juan Román Riquelme para suceder a Fernando Gago.

La información, que llegó desde el predio de Boca en Ezeiza por parte de Leandro "Tato" Aguilera, fue ratificada y confirmada por el colega César Luis Merlo a través de una publicación en X (ex Twitter) en la que asegura que Miguel Ángel Russo asumirá su tercer ciclo como DT de Boca después de terminar su participación con San Lorenzo. "Por más que el entrenador seguramente lo niegue, ya conversó con Juan Román Riquelme y todo quedó pactado", agrega la publicación del periodista.

uD83DuDEA8Boca cerró la contratación de Miguel Ángel Russo: asumirá una vez que termine su participación con San Lorenzo.

*??Por más que el entrenador seguramente lo niegue, ya conversó con Juan Román Riquelme y todo quedó pactado. #TratoHecho pic.twitter.com/GArEdLaDmc — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 23, 2025

Sin embargo, unas horas más tarde, llegó la voz del propio protagonista. Y desmintió todo. La respuesta llegó a través del periodista Juan Carlos "Profe" Pellegrini, que sigue el día a día de San Lorenzo y contó en vivo que habló con Russo. Según reveló, el DT fue claro: “No hablé absolutamente con nadie y no voy a salir a desmentir nada porque no hay nada”. La frase fue dicha por Russo en confianza, pero con permiso expreso para hacerla pública.

“El mismo Miguel me dijo que no habló con nadie de Boca y que no tiene nada que desmentir, porque no hay nada. Incluso se lo juró por sus hijos a gente muy cercana en San Lorenzo. Lo cuento porque me autorizó a hacerlo”, explicó Pellegrini.

Russo desmintió contactos con Boca

El contexto no es menor: San Lorenzo está en la previa de una semifinal en la Copa de la Liga, y los rumores sobre su salida hacia Boca no solo lo exponen a él, sino que alteran el clima en Boedo. “Si el domingo San Lorenzo pierde, también lo putean a Miguel… y él lo sabe. Por eso me parece tremendo lo que está pasando”, agregó el periodista.

A pesar de la negativa directa de Russo, en el mundo Boca las señales siguen apuntando a su llegada. Algunos sospechan que se trata de una cortina de humo, otros creen que la filtración del nombre fue intencional desde adentro del Consejo de Fútbol, y no faltan los que recuerdan lo de Fernando Gago: negó todo… y firmó dos días después.

Por ahora, Russo sigue firme en San Lorenzo, con la cabeza en el próximo partido. Si la historia cambia, será él quien tenga que dar la cara. Mientras tanto, la frase elegida para responder a los rumores es tan directa como contundente.