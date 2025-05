La particular comparación de una figura del Lobo: "Este Gimnasia es un poco más completo"

A pesar de que ya no es más el lider absoluto de su zona en la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima sigue siendo uno de los animadores del certamen y sólo dos puntos lo separan del líder, Gimnasia de Jujuy. De la mano de Ezequiel Medrán, quien se hizo cargo del equipo a mediados del 2024 y lo condujo hasta la final por el segundo ascenso, el Lobo se transformó con el paso de las fechas, en uno de los grandes candidatos al ascenso. De hecho, hace tan sólo dos jornadas, ante los jujeños, el Mensana perdió el invicto en el campeonato. Es decir, la campaña es muy buena y el gran desafío es mantenerla.

Este fin de semana, y luego de no haber podido disputar su partido el pasado domingo ante San Telmo por las lluvias en Buenos Aires, recibirá el domingo a las 15.30, nada menos que a Chacarita Juniors, otro de los equipos que tiene como único objetivo regresar a la Primera División.

"Va a ser un lindo partido con Chacarita. Es un buen equipo, juega muy bien. Va a estar bueno recibirlo acá en casa, va a ser un lindo partido. Tenemos que aprovechar la localía", explicó Jeremías Rodríguez Puch, volante ofensivo del Lobo, de gran presente, en un mano a mano con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5.

Respecto al partido postergado, que va a jugarse el domingo 8 de junio, justo cuando todos los demás equipos tendrán una semana de descanso, el ex jugador de River manifestó: "La mayoría quería vacaciones como todos los equipos pero se dio así y lo vamos a afrontar como se debe. Se nos vienen 4 partidos importantes así que esperamos estar a la altura para sacar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar bien la primera ronda".

Independiente de Avellaneda, por Copa Argentina el miércoles 4 de junio, es otro de los encuentro que tiene por delante el Lobo. "Va a ser un lindo partido porque tenemos una linda oportunidad para demostrar", declaró Jeremías.

Al mismo tiempo, habló del presente del equipo y sentenció: "Creemos que estamos haciendo las cosas bien. El torneo es muy difícil, solamente perdimos un partido. Perdimos puntos por empates, pero lo importante en esta categoría es no perder, y nosotros solo perdimos una vez así que seguimos intentando sacar puntos que nos mantengan ahí arriba".

Gimnasia arrancó el año con todo y es uno de los animadores del torneo.

En ese sentido, agregó: "La llegada de este cuerpo técnico el año pasado cambió todo para bien y quedó demostrado. Competimos hasta el último partido, hasta la final. Seguir con la misma gente laburando, con los titulares que están del año pasado creo que nos dio más confianza, que los refuerzos llegaron para acoplarse y lo hicieron de buena manera. Siento que se mantuvo una base que a los que estábamos nos hizo bien".

Puch, además, habló de su nivel personal y comparó este plantel con el del 2024, que llegó a la final por el segundo ascenso y perdió con San Martín de San Juan: "Ezequiel me dio mucha confianza este año. Estoy jugando en una posición que no es la mía, que es un poco más adelantada, le voy agarrando un poco más la mano, con Nico Ferreyra que me ayuda un montón, así que me hace las cosas más fácil. Tenemos jugadores de buen pie como Facundo Lencioni. No sé cuantos equipos presionan como nosotros. En este equipo corren y meten todos. Es un poco más completo este Gimnasia".

Y cerró: "Sentimos que venimos haciendo las cosas bien en un torneo que es muy difícil. Nosotrso estamos allá arriba desde que empezó el año. Vamos paso a paso pero el objetivo está claro y es ascender".

Escuchá la nota completa