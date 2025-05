La dura respuesta de Guardiola sobre por qué no convocó al Diablito Echeverri para la Premier: “No está preparado para…”

El pasado sábado, Claudio “Diablito” Echeverri hizo su debut oficial con la camiseta del Manchester City. El exfutbolista de River no tuvo el estreno esperado con su nuevo club, ya que perdió la final de la FA Cup ante el Crystal Palace en el mítico Wembley Stadium. De esta forma, el conjunto comandado por Pep Guardiola cerró el año con un solo título (la Community Shield a comienzos de temporada frente al Arsenal de Arteta).

Durante el encuentro frente a las Águilas, el Diablito tuvo un correcto ingreso e incluso tuvo dos oportunidades para empatar el encuentro, pero el arquero rival (figura del partido) le negó el grito gol. Tras su buen rendimiento se esperaba que sea convocado para el partido del pasado martes ante el Bornemouth por la fecha 37 de la Premier League aunque para sorpresa de todos Pep ni siquiera lo incluyó entre los convocados. Eso generó muchas dudas y en conferencia de prensa post victoria ante los Cherries, el español explicó los motivos.

El motivo por el cual Guardiola no citó a Echeverri

"Echeverri es increíblemente bueno en espacios reducidos, cuando los equipos defienden tan atrás como Southampton o Crystal Palace. Contra Bournemouth, que es un equipo más transicional, aún no está preparado para este tipo de partidos. O quizás sí lo está, pero no me doy cuenta", sentenció el histórico DT.

Incluso, tras la final ante el Palace, Guardiola se refirió al ingreso del Diablito y lo felicitó de gran manera: "No fue una mala decisión, con la forma de jugar y las ocasiones que tuvo... ¡Generó tres chances en espacios reducidos! Lo vi muy bien en los entrenamientos. Es muy creativo".

Ahora, el futbolista de la Selección argentina Sub 20 tendrá la oportunidad de vestir la camiseta celeste en la fecha final de la Premier, cuando el Manchester City enfrente como visitante al Fulham, con el objetivo de sellar su pase a la próxima edición de la UEFA Champions League. Además, participarán en el Mundial de Clubes, donde forman parte del grupo G junto a Al Ain, Juventus y Wydad Casablanca.