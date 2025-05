Independiente Rivadavia: entre la baja de Sebastián Villa y un prometedor mercado de pases

El semestre de Independiente Rivadavia fue histórico e ilusionó a todo el mundo azul. La Lepra clasificó a octavos de final cuando todavía faltaba una fecha para que termine la temporada regular y puso contra las cuerdas, pese a la derrota, a Independiente de Avellaneda, uno de los candidatos a salir campeón. Pero lo más importante es que Alfredo Berti, una vez más, volvió a armar un equipo con el cual el hincha se sintió representado. Las sensaciones fueron tan positivas que los dirigentes y la cúpula que maneja el fútbol buscarán ir por más en la segunda parte del año y ya se están preparando para que esto ocurra.

El objetivo central es la clasificación a una copa internacional, algo que actualmente estaría logrando. Si bien está en el puesto 10, el campeón del Torneo Apertura abrirá un cupo más y ahí es donde Independiente se metería. El equipo logró solidez defensiva con Ezequiel Centurión, Iván Villalba, Sheyko Syuder y Luciano Gómez, y con esa base se animó a crecer. En algunos partidos salió mejor que en otros, pero la Lepra impuso sus condiciones en todas las canchas.

Si bien la idea y la intensidad no se negocia, la irregularidad y la falta de profundidad del plantel le puso un techo a las altas aspiraciones. Que Berti haya tenido que improvisar con centrales jugando de laterales o hasta los laterales de volantes marca una falencia de planificación o que algunas incorporaciones no salieron bien. Acá es donde se intentará reforzar y con experiencia.

Sartori se ganó su lugar en la consideración de Berti.

Así y todo, muchos futbolistas tuvieron un curso acelerado de primera división y se espera que den un paso al frente en la segunda parte del año. Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Fabrizio Sartori, entre otros, tuvieron muchos minutos, e importantes, y se espera que ya con más experiencia logren tener esa regularidad que tanto les costó conseguir.

Caso Sebastián Villa

El delantero y capitán colombiano Sebastián Villa tiene más de un pie afuera del club. A principio de año se le mejoró el contrato, pero todo indica que en junio saldrá. Son varios los equipos que lo pretenden y desde el fútbol brasileño se comprometieron a acercar una oferta que ronde los 6 millones de dólares.

Racing y otros equipos del continente también lo buscan. Villa, que hace un tiempo arrancó a estudiar portugués, no exigirá su salida. Pero una buena oferta que se acerque a las pretensiones del club será aceptada. El 80% pertenece a Independiente Rivadavia y el 20% al jugador. Se estima que una venta le dejaría al club un poco más de 5 millones de dólares.

Paños fríos por Luis Sequeira

Alfredo Berti entendió a fines del 2024 que Luis Sequeira tenía que jugar con cierta libertad y no tener tanto compromiso con la marca. Por eso el 4-3-1-2 fue clave para que el año pasado la Lepra terminara levantando y saliendo del fondo de ambas tablas con un Sequeira que hacía jugar al equipo y también potenciaba a Villa.

Para este 2025, Berti le dio continuidad a ese esquema que se animó a cambiar por su histórico 4-3-3, exclusivamente por Sequeira. El "Gordo" ha tenido algunos episodios que no le han gustado para nada al entrenador, que siente que ha hecho mucho para sacar la mejor versión del '8' y que hasta lo ha cuidado cuando el exTalleres estaba con molestias musculares. Algunas discusiones en el vestuario, otras en el campo de juego como pasó contra Defensa y Justicia, que Sequeira no se haya subido al avión post Independiente de Avellaneda, entre otras, colmaron la paciencia del entrenador. Luis Sequeira terminó el torneo con un gol.

¿En qué quedará? Las vacaciones pondrán paños fríos a este caso y tanto Berti como Sequeira se verán las caras en el comienzo de la pretemporada para llegar a un bien común. Una charla pendiente que terminará de decidir el futuro del jugador de 22 años.

Un mercado de pases auspicioso

A Independiente le ha costado mucho el recambio en algunos sectores. Es por eso que va a salir al mercado a buscar en puestos puntuales y jugadores que tengan muchos partidos en primera división. Los puestos a buscar son: un lateral por izquierda, un volante interno (zurdo preferentemente) y dos delanteros. Si Sebastián Villa termina saliendo del club, los dirigentes buscarán un nombre de jerarquía para reemplazarlo. Ya arrancaron los sondeos por ese perfil.

Por otro lado, se esperan algunas bajas de jugadores que no han tenido mucho lugar. Fabricio Amato, Mateo Schwartz, Maximiliano Juambeltz y Fernando Romero, no son tenidos en cuenta por Berti. Además podrían salir otros jugadores que perdieron terreno en busca de continuidad.

¿Otro paraguayo en el Parque?