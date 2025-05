Franco Colapinto habló del desafío del GP de Mónaco y qué necesita como piloto: "Lo que me falta es..."

Se viene una nueva carrera para Franco Colapinto. El piloto número 43 de Alpine disputará este fin de semana el GP de Mónaco y buscará sumar sus primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Tras finalizar en el puesto 16° en el GP de Imola, el pilarense correrá en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos de la Máxima categoría del automovilismo. Este viernes a partir de las 8:30 disputará la FP1 y a las 12:00 dirá presente en la segunda práctica. Luego, el sábado a las 7:30 completará la última sesión de entrenamiento ante de la clasificación que será a las 11:00. Finalmente, la carrera del domingo será a las 10:00.

Pensando en lo que será un nuevo GP, Colapinto habló con los medios presentes en Mónaco y allí tocó diversos temas: sus sensaciones, analizó el circuito, la estrategia de Alpine, su relación con Briatore, entre otras cosas. En primer lugar, palpitó lo que será su segunda carrera del año: “Creo que Mónaco, Bakú, Singapur, son pistas en las que necesitas ganar confianza durante las vueltas. Cuando estás rozando el muro en cada curva, necesitas eso y creo que vendrá después de la FP1, un poco más luego de la FP2 y a seguir construyendo como lo hice en Imola, que empecé un poco lejos y cada vez me fui acercando en los tiempos. Estoy muy emocionado de estar aquí, así que no puedo esperar a probar la pista”, sentenció en diálogo con Olé.

Luego, hizo un análisis del circuito en el Principado: “Sí, es de las pistas más complicadas, pero no estoy asustado. El año pasado corrí en Bakú en mi segunda carrera, después Singapur. Por suerte tengo experiencia del año pasado (en F2), sé cómo prepararme, es una pista distinta, de baja velocidad. Es una carrera especial y estoy muy motivado de correr aquí mi segunda carrera con Alpine”. Y dejo en claro su parte favorita del circuito: “Me gusta más la última parte del circuito, la zona de la pileta y la salida del túnel”, aseguró.

Colapinto habló sobre la estrategia de Alpine para el GP de Mónaco

Por otra parte, el pilarense se descargó y fue sincero sobre lo que le falta para mejorar en el Gran Circo: “Lo que me falta es correr más. Solo he corrido una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya han corrido siete en lo que va de año. Así que me faltan un par de carreras. Creo que es ir paso a paso, necesito ganar confianza, y eso se consigue con las vueltas, familiarizándome con el coche, acostumbrándome a sus límites. Creo que la única forma de mejorar es manejando. Así que, bueno, podemos esperar a mañana, y estoy seguro de que vamos a ir mejorando y que tendremos un buen sábado, que es lo importante. Mantener un nivel alto y luego intentar terminar la carrera lo más adelante posible”.

En cuanto a la estrategia que llevará adelante Alpine, mencionó: “Contamos con muy buenos ingenieros de estrategia trabajando en eso. Ojalá pueda concentrarme en manejar y dejar que ellos hagan su trabajo, pero siempre contamos con el importante aporte de los pilotos y nos encanta plantearnos nuestras dudas sobre por qué hacemos esto y aquello. Creo que es bueno que así sea, simplemente para mantener a todos en la misma línea y también para aportar ideas diferentes; de eso se trata la estrategia”.

Colapinto se prepara para el GP de Mónaco. (Foto: archivo)

“Habrá muchas cosas que podemos hacer. Tenemos que elegir la menos mala e intentar sacarle el máximo provecho, pero va a ser un fin de semana difícil. Creo que hay muchas oportunidades y muchas cosas que podemos hacer. Así que tenemos que echarle un vistazo, pero eso es más para el sábado por la noche”.

Por último, se refirió a su relación con Flavio Briatore, el flamante nuevo director de equipo de la escudería francesa: “Flavio nos ha apoyado mucho. Siempre ha tenido muy buenas opiniones y se ha mostrado muy neutral en cuanto a diferentes aspectos del equipo. Experimentó muchísimas carreras y situaciones diferentes, así que sus comentarios siempre son excelentes y nos ha apoyado mucho. Estoy muy contento de contar con su apoyo y, como saben, él y el equipo estamos avanzando en la misma dirección”, cerró.