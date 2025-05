El recuerdo de Enzo Fernández del histórico 4-1 de Argentina a Brasil: "Hubo una falta de respeto muy grande"

El próximo domingo se cumplirán dos meses del histórico 4-1 de la Selección argentina a Brasil en el Monumental por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. En un duelo muy picado desde la previa por las polémicas declaraciones de Raphinha, la Scaloneta le pegó un baile inédito al eterno rival que terminó desencadenando en la salida de Dorival Jr. como DT.

"La verdad que con Brasil de local fue una locura, una locura. El partido se dio como queríamos. Ellos habían hablado mucho antes en la previa y bueno, salimos con esa mentalidad de querer ganarles y creo que hicimos un gran partido", recordó en diálogo con Gastón y Sebastián Edul este jueves Enzo Fernández, autor del 2-0 y asistidor de Alexis Mac Allister en el 3-1.

Enzo Fernández recordó el 4-1 de Argentina a Brasil

Al ser consultado sobre si todo lo que se dijo por parte de los futbolistas brasileños los había predispuesto de un modo distinto, apuntó: "Sí, obvio, obvio. Nosotros nunca le faltamos respeto a nadie. De mi parte, creo que hubo una falta de respeto muy grande y puertas adentro hablamos de que eso no nos podía sacar de que estábamos enfocados en el partido y ganarles".

Por otro lado, se refirió a su cruce con Leo Ortiz, a quien trató de "burro" e insultó de pies a cabeza en pleno partido. "No soy mucho de calentarme, pero me vino a pegar sin pelota y, obviamente, me enojé. Son discusiones o peleas que quedan dentro de la cancha y que después no pasan a mayores y quedan ahí", aseguró el volante del Chelsea. Y agregó en ese sentido: "Fue la calentura del momento porque me dolió mucho y, bueno, lo puteé".

El picante cruce entre Enzo Fernández y Leo Ortiz

Finalmente, cerró el tema contando como se vivió dentro de la cancha la tensión entre los jugadores de ambos equipos: "Escuchaba que jugadores de ellos le decían cosas a muchos de mis compañeros, pero son cosas que quedan ahí. Igual eso nos gusta a los jugadores, es parte del folclore del fútbol", sentenció Enzo Fernández.