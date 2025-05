La "frustración" de Gallardo tras la eliminación de River ante Platense y qué dijo de los penales: “Si nos invade esa…”

River Plate, que llegaba a los cuartos de final como un claro favorito a avanzar a semifinales y como máximo candidato a quedarse con el título del torneo Apertura, dio un paso en falso este martes por la noche en el Monumental. Ante un sorprendente Platense que venía de eliminar a Racing en el Cilindro de Avellaneda, se encontró en desventaja durante casi todo el encuentro, apenas pudo empatar sobre el cierre con un penal polémico, y luego cayó en la definición desde los doce pasos por 4-2.

Este fue un duro e inesperado golpe para el conjunto de Núñez, que venía entonado y con un gran envión tras ganar los últimos 5 partidos de manera consecutiva entre todas las competencias (Liga Profesional y Copa Libertadores), muchos de ellos con una gran contundencia. Luego del partido, Marcelo Gallardo fue bastante autocrítico acerca de este fuerte traspié tanto desde el resultado como desde lo que fue el rendimiento general del equipo.

La frustración de Gallardo por la eliminación de River

"Más que preocupación, lo que siento es la frustración de no haber podido llegar al final, que era el objetivo. Tengo que reconocer dos cosas: lo nuestro, que hoy no pudimos fluir como veníamos fluyendo; y el trabajo del rival, que hizo méritos para que no pudiéramos fluir como equipo, que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo", se lamentó el Muñeco en conferencia de prensa, no ignorando las falencias que demostró en el juego el Millonario esta noche.

"Tomamos decisiones apresuradas...", reconoció a continuación. Y agregó en la misma sintonía: "Teníamos que mover la pelota con mayor velocidad: entre el gol de Platense y que estaban bien parados, si movíamos lento la pelota no los íbamos a romper. No estuvimos finos para encontrar los caminos. Cuando se empieza a cortar el partido, cuando vas en desventaja... se empieza a jugar con desesperación, la búsqueda no es muy clara. Da bronca no poder seguir y que nos corten el envión futbolístico que venía teniendo el equipo. Pero hay que seguir, veníamos con buenas sensaciones, no va a quedar acá".

Por último, se refirió al tema de las tandas de penales, en las que River acumula nada menos que 8 caídas consecutivas: "Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia, si nos invade esa negatividad de definir por penales... Está en el ambiente que no tenemos esa posibilidad, no me gusta llegar a esa instancia, pero hay que definir, los pateadores tienen que ir con confianza a patear. La próxima será otra historia, se puede llegar a dar en el futuro. La de Talleres y esta nos dejan un sabor muy amargo, no nos han favorecido las tandas de penales en estas definiciones", sentenció Gallardo.