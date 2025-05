El palazo del Beto Márcico a los jugadores de Boca por el mal presente del equipo: "Tienen que volar 5 o 6..."

Boca Juniors se encuentra al rojo vivo tras quedar eliminado del torneo Apertura con Independiente el último lunes. En un 2025 al que apuntaba a pelear en todos lo frentes, especialmente con el plantel que armó en el último mercado, terminó quedándose afuera de la Libertadores y toda competencia internacional, no logró ganar ninguno de los clásicos que disputó, acumula dos años y medio sin títulos y, a menos de un mes para el Mundial de Clubes, aún no tiene DT tras despedir a Fernando Gago tres semanas atrás.

En medio de este complicado contexto y con Juan Román Riquelme cuestionado como nunca, una ex gloria del Xeneize como es Alberto Márcico decidió apuntar para otro lado. "Hay un problema con los jugadores, el problema más grande que tiene Boca es con los jugadores", señaló este miércoles en diálogo con Radio Continental. Y agregó: "Hay que poner disciplina, se rompió con los jugadores. Hay jugadores que la gente no soporta más, y después eso se les va a venir a todos los directivos... va a ser mucho más grave".

El Beto Márcico junto a Juan Román Riquelme en la Bombonera. (Foto: archivo)

En ese sentido, fue contundente al opinar sobre lo que debe hacer la dirigencia: "Tenés que volar a cinco o seis jugadores, no tienen que estar más. No dieron la altura para jugar en el club. Cuando yo llegaba a la cancha, la gente ya sabía que algo iba a pasar. Se tienen que mejorar muchas cosas y hay jugadores que no dan la talla. Capaz que les está pesando mucho jugar en Boca", resaltó el Beto sin dar nombres.

A quien sí criticó con nombre y apellido fue a Carlos Palacios, especialmente por la oportunidad inmejorable que desaprovechó en el primer tiempo con el arco libre y el marcador 0-0. "Cuando erró el gol, se queda mirando al piso... No puede ser. No está para jugar en Boca, o te tienen que preparar de otra manera", destrozó al extremo chileno.

Beto Márcico destrozó a Carlos Palacios. (Foto: Fotobaires)

Por otro lado, detalló cómo cree que debe ser el próximo DT del equipo: "Tiene que venir alguien que ponga disciplina y que traiga jugadores que quieran jugar en Boca, que se queden y representen al club". E insistió en la misma sintonía: "Hay que encontrar un técnico que prepare al equipo de otra manera. A mí no me gusta el técnico que te abraza y te habla al oído", sentenció Márcico.