Quiénes son los favoritos a ganar el Apertura para Vaccari tras eliminar a Boca: “Son candidatos los…”

Independiente dio el gran golpe en La Bombonera y eliminó a Boca en los cuartos de final del torneo Apertura. En un partido muy disputado y con pocas ocasiones de gol por ambos lados, la balanza se decantó del lado del Rey de Copas que con un golazo de Álvaro Angulo se impuso por la mínima y sacó boleto rumbo a las semifinales donde se verá las caras con Huracán en el Libertadores de América.

Tras el pitazo final, todos los jugadores salieron a festejar en el campo, pero Julio Vaccari solo sonreía y se divertía con Felipe Loyola, uno de los puntos altos del plantel. Ya en conferencia de prensa, el entrenador del Rojo habló un poco más relajado e hizo un análisis del partido: “No doy más, pero mi corazón está bien. Pero es todo tan agitado, cada tres o cuatro días. No hay respiro, me gustaría tomar unos mates con mi señora y hablar de otra cosa, pero no puedo”, sentenció.

“Intentamos ser siempre uno más que el rival. A veces no lo logramos y quedamos mano a mano. Pero el equipo justificó el triunfo con el juego. Intentamos dominar con la posesión y llevar la pelota de un lado a otro para atacar por los costados. Este Independiente ya es un equipo desde el semestre pasado, cuando logró clasificarse a la Copa Sudamericana”, completó.

Julio Vaccari eligió a sus favoritos para quedarse con el Apertura

Luego, el exentrenador de Defensa y Justicia fue consultado sobre quiénes son sus candidatos a quedarse con el título del Apertura. A mitad del torneo, Julio había reconocido que River, Boca y Estudiantes eran los que más posibilidades tenían por sus grandes economías. Sin embargo, ahora cambió su pensamiento: “Los playoffs son diferentes. Todo cambia y a partir de ahí todos son candidatos. No importaba ser primero u octavo. Sigue haciendo así. Los cuatro equipos que quedan son candidatos. Ahora toca Huracán que pude ver el segundo tiempo ante Central y pudo haber hecho dos goles más”, mencionó.

Y cerró: “Lo más importante es que el equipo fue protagonista. Vinimos a ganar y había una sola manera de hacerlo: jugando en equipo, como familia. Sabíamos que íbamos a estar solos, sin la gente. Y lo conseguimos...”.