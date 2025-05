Las polémicas declaraciones del prosecretario de Boca tras la eliminación: "Es hora de que los jugadores pongan..."

Este lunes por la noche, Boca Juniors cayó como local contra Independiente por los cuartos de final del torneo Apertura. Sin Copa Libertadores por segunda temporada consecutiva ni ninguna competencia internacional regular en todo el 2025, sin títulos por dos años y medio y sin DT a menos de un mes del Mundial de Clubes, la paciencia de los hinchas parece haber llegado a un límite. Esto se vio reflejado en los furiosos silbidos y cánticos en contra del equipo y la Comisión Directiva que, por segundo partido al hilo, retumbaron en la Bombonera.

Ante este denso y tensionado clima que se respira en la Ribera, con Juan Román Riquelme cuestionado como nunca antes en su rol de presidente, un importante nombre de la dirigencia rompió el silencio. Se trata de Alejandro Veiga, prosecretario del club. "El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa. Tienen toda la razón del mundo de estar disgustados. Todos tienen razón y no les voy a decir cómo se deben comportar", reconoció este martes en diálogo con Radio Continental.

Juan Román Riquelme se encuentra en su peor momento como presidente de Boca. (Foto: Fotobaires)

En ese sentido, y ante las constantes críticas que recibe el exenganche, salió en su defensa y apuntó contra los jugadores: "Desde su lugar, deben respaldar y sacar la cara por el presidente, que los defendió un montón de veces. Dicen que Fabra no puede jugar más y el presidente va y lo banca. Dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que lo banquen a él y dentro de la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas".

"Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente. Lo enfocan 10 minutos, haciéndolo cargo de todo. Es inteligente y si tiene que cambiar algo lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa", remarcó a continuación. E insistió en su crítica a los futbolistas: "Obvio que tiene responsabilidad, pero ya es hora de que el plantel de la cara por el presidente por las veces que él dio la cara por el plantel".

Finalmente, volvió a destacar el trabajo y compromiso de Riquelme a cargo de la institución en los últimos años: "No lo vas a ver en un shopping, no lo vas a ver en Miami de joda. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal. No es infalible, pero se hace cargo", sentenció Veiga.