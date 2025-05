La rectificación de Nicolás Diez tras decir que San Lorenzo jugó como un "equipo chico": "Me expresé mal"

San Lorenzo, que se encuentra en medio de una profunda y delicada crisis económica e institucional, está logrando, a diferencia de otros años, matizar las tensiones a través de buenos resultados futbolísticos. Este lunes logró imponerse ante Argentinos Juniors en La Paternal por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos y avanzó a semifinales del torneo Apertura. Un resultado sorpresivo considerando que su rival había sido uno de los mejores equipos de la fase regular y que jugaba de local.

Tras el encuentro, Nicolás Diez, entrenador del Bicho, no pudo ocultar su bronca y lanzó un polémico comentario en conferencia de prensa: "No patearon al arco y jugaron como equipo chico, no como un grande. Eso es mérito nuestro. A mí me pone feliz que la gente vea cómo juega este equipo. Logramos ser respetados, estoy agradecido con la gente. Hicimos todo para llevarnos el pase a semifinales".

Las polémicas declaraciones de Nicolás Diez sobre San Lorenzo

Estas picantes declaraciones lo convirtieron en foco de todo tipo de críticas y chicanas por parte de los fanáticos azulgranas y hasta del propio Ciclón, que se burló del DT de 48 años en redes sociales con una foto de Iker Muniain y la leyenda "el Diez que está en semis". Ante todo el revuelo que generó, el exengranche salió este martes a rectificarse por sus dichos.

El Diez que está en semis. pic.twitter.com/VG8XTmlLPu — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 20, 2025

"Quería aclarar lo que dije de San Lorenzo porque quedó un poco fuerte. Lo que quise decir es que si ellos intentaban capaz jugar más arriba, capaz que nosotros no los dejábamos, por eso me expresé mal. Pero si uno escucha la conferencia, lo felicité a Miguel Ángel Russo, dije que San Lorenzo fue contundente y que en un momento nos presionó bien, que sus laterales subían contra nuestros laterales", señaló el técnico de Argentinos en diálogo con radio La Red.

La aclaración de Nicolás Diez tras sus dichos sobre San Lorenzo

Tras esto, reconoció los méritos del rival: "Está claro que su juego fue más defensivo que ofensivo, pero me parece que también lo llevamos nosotros a eso y la verdad que me expresé mal, esto de que quedo como un equipo chico. Después hablé muy bien de Miguel, ellos hicieron un gran trabajo defensivo", sentenció Diez.