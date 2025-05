La particular reacción de Riquelme tras la eliminación de Boca y los nuevos insultos en la Bombonera

El golazo de Álvaro Angulo no solo dejó a Boca afuera del torneo Apertura. También volvió a detonar el clima caliente en la Bombonera, con insultos y cánticos contra la comisión directiva, y con Juan Román Riquelme sufriendo en su palco un nuevo golpe para su gestión como presidente del club.

Cuando el partido todavía no estaba cerrado, y con Agustín Marchesín yendo a cabecear en busca de una heroica que forzara los penales, las cámaras enfocaron a un Riquelme visiblemente tenso, lejos de su habitual tranquilidad. Después del último centro embolsado por Rodrigo Rey, el grito bajó desde las tribunas: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, el mismo que ya se había escuchado en los penales ante Lanús.

La Bombonera estalló tras la eliminación de Boca

Román, mate en mano, repitió su gesto de días atrás: mirada hacia el costado, ceño fruncido y aparente indiferencia, como si no quisiera darle importancia a lo que retumbaba desde la popular. Pero la procesión fue por dentro. Después del mate, se tomó una botella de agua con la mirada perdida, hasta que otro grito más lo trajo de nuevo al momento: “La comisión, la comisión, se va a la p… que lo parió”.

Es la segunda vez en menos de un mes que parte de la hinchada xeneize apunta directamente a la cúpula dirigencial. En 2024 no hubo títulos, y el 2025 no arrancó mejor: el equipo quedó eliminado en el repechaje de la Copa Libertadores y en cuartos de final del Apertura. Ya hacen dos años y medio que Boca no puede levantar un título.

Días atrás, desde Paraguay, donde participó del Congreso de FIFA, Riquelme había enviado un mensaje a los bosteros: “Los quiero mucho, disfruten. Vamos a estar bien, no se dejen llenar la cabeza”. Pero los resultados siguen sin aparecer, y la paciencia en la Bombonera empieza a agotarse.